Napoli, giornata contro la violenza sulle donne: cortometraggi nella stazioni Eav e della Metropolitana

“Da domani nelle stazioni Eav e della metropolitana e nelle sale cinematografiche dei circuito cinema e stella sarà diffuso il nostro spot contro la violenza alle donne, di circa 45”, tratto dal cortometraggio “Niente bugie, soltanto verità”, che abbiamo presentato venerdì scorso a Napoli presso il Cinema Metropolitan”. Così dichiarano la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio e la consigliera regionale Bruna Fiola. Il Consiglio regionale della Campania, la Film Commission della Regione Campania e l’Accademia delle Belle Arti hanno aderito ad un partenariato per celebrare la giornata internazionale contro la violenza alle donne e per promuovere la divulgazione della legge regionale 34 del 1 dicembre 2107, “Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”. “Ho proposto alla Film Commission della Regione Campania di aderire ad un partenariato finalizzato alla promozione e divulgazione della Legge Regionale di sostegno alle donne vittime di violenza che, due anni fa, su mia proposta, abbiamo approvato in Consiglio – spiega la consigliera regionale Bruna Fiola – una legge attesa da tante donne che ha dato un sostegno concreto e una opportunità di riscatto alle vittime e ai figli delle vittime, troppo spesso lasciate sole nel dolore e nella paura”. “Riteniamo utilissimo – sottolineano D’Amelio e Fiola – che, oltre alle sale cinematografiche, questo video possa essere visto nelle scuole, nei cinema e nelle stazioni e ringraziamo il Presidente De Gregorio per la disponibilità data e l’attenzione su questi temi che ha come sempre confermato”.



In piazza un camper della Questura



Domani mattina, sempre in tema di iniziative legate alla giornata contro la violenza sulle donn, la Questura di Napoli sarà presente in largo Berlinguer con il camper per la campagna “Questo non e’ amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. Sarà un’occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime, per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza donne, della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio denunce, che potranno soddisfare richieste d’informazioni e dare indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza. Parteciperanno anche un medico psichiatra della Polizia di Stato ed anche esperte dei centri anti violenze, grazie al contributo della Regione Campania e del Comune di Napoli. Anche quest’anno la Polizia di Stato ha realizzato un opuscolo che raccoglie storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltare chi si trovava in un momento di particolare sofferenza; una testimonianza dell’impegno costante della Polizia di Stato nell’affrontare un tema difficile e importante.