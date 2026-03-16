Napoli vista dall’alto: apre il percorso sui tetti del Duomo

Un nuovo punto di vista su Napoli, letteralmente dall’alto. Lunedì 30 marzo, alle ore 11,30, sarà inaugurato il percorso di visita ai tetti del Duomo di Napoli, un itinerario che permetterà di camminare sulla sommità della Cattedrale e osservare la città da circa quaranta metri di altezza.

La presentazione del progetto si terrà nel nuovo infopoint del Museo Diocesano Diffuso, allestito nel cortile della Cattedrale. L’iniziativa rappresenta una nuova tappa del progetto MUDD – Museo Diocesano Diffuso, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro e nato dalla visione della Chiesa di Napoli.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Con Il SUd, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione Vismara e Fondazione Alberto e Franca Riva.

Un percorso tra storia e panorama

L’apertura del percorso sui tetti è stata resa possibile grazie ai lavori di restauro realizzati nel 2015 nell’ambito del grande progetto di valorizzazione del Centro storico di Napoli.

Oggi, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Napoli C’entro, il Capitolo della Cattedrale e il Comune di Napoli, lo spazio viene restituito alla piena fruizione pubblica.

Il nuovo itinerario, intitolato “500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli”, accompagnerà visitatori e cittadini lungo la sommità della Cattedrale, offrendo una vista a 360 gradi sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo. Un percorso pensato per unire scoperta, racconto storico e dimensione spirituale.

Gli interventi istituzionali

Alla presentazione interverranno Vincenzo Porzio, direttore della Fondazione Napoli C’entro, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, Stefano Consiglio, presidente della Fondazione CON IL SUD, Noemi Cangiano della cooperativa La Sorte per il progetto MUDD e l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Al termine della conferenza è prevista una visita inaugurale con passeggiata sui tetti del Duomo, aperta ai partecipanti.

Accesso gratuito nel giorno dell’inaugurazione

Nel corso della giornata del 30 marzo, fino alle ore 17, il percorso sarà eccezionalmente aperto al pubblico con accesso gratuito.

Dal giorno successivo la visita sarà disponibile su prenotazione attraverso i siti ufficiali del Duomo e del Museo Diocesano Diffuso.