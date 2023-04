Napoli vive di Turismo ma non sa organizzarlo

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 aprile all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Per tutto l’atteso periodo pasquale non un’ondata, ma una “fiumana” dall’Italia e dall’estero. Strade affollate, stracolme nei decumani e in tutto il centro antico e storico. Sul lungomare nemmeno più un centimetro dove poggiare i piedi. Una “antropizzazione” inverosimile suscitatrice di opposte valutazioni: da una parte il compiacimento che turisti e visitatori superavano quota 200 mila (calcolo approssimato per difetto); dall’altra la preoccupata certezza che i servizi di accoglienza, approntati in fretta nella grande area urbana, sarebbero immancabilmente “saltati” di fronte a una tale, “antropologica pressione”.

SETTIMANA PARTICOLARE. Una congiunzione climaticamente quasi diabolica tra cielo e terra, tra improvvise bombe d’acqua e sprazzi di tentennante sole: una primavera che stenta a fermarsi, l’inverno che allunga la sua fredda coda con venti gelidi di sera che scendono dai quadranti nord orientali. Meteo più favorevole solo nelle ultime ore grazie all’anticiclone africano. Anche la piovosità diventata più prevedibile e meno ostacolante consentendo ancora le tradizionali escursioni fuori porta, a turisti e visitatori di aggirarsi con meno impedimenti fra strade, musei, luoghi d’arte: dal Mann (che riapre le sale romane e ripropone il Picasso innamorato di Partenope) a Capodimonte, dal Cristo Velato e Palazzo reale e a san Martino. Gioioso stupore di chi pensa come Napoli possa esporre magistralmente, e con pieno vanto, le straordinarie preziosità artistiche e storiche accumulate in tanti millenni di vita e di storia.

UN ACCUMULO DI DISAGI. Quanto di bello c’è da vedere e quanto sconcerta. Gli operatori turistici vanno in tilt quando viene chiesto di spiegare perché tanti siti di grande pregio sono “incerottati”. Gennaro Di Biase ha fatto un primo elenco di monumenti, chiese, palazzi, fontane, chiostri, statue, obelischi “rattoppati alla men peggio”. Dal Maschio Angioino con l’aragonese Arco di trionfo a Castel dell’Ovo con le mozzafiato, panoramiche terrazze; dall’arco di Port’Alba all’obelisco dell’Immacolata in piazza del Gesù alla chiesa di San Lorenzo Maggiore. Uno straordinario patrimonio che non sembra avere altro destino che l’usura impietosa del tempo.

APPELLI AL GOVERNO. Uno, molto pressante viene rivolto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Riguarda gli aspetti decadenti della monumentalità. A lui si chiede di nominare un Commissario per il Centro storico Unesco. Ma anche una particolare attenzione per il Mercadante dopo la nomina del nuovo presidente, mentre per il San Carlo si pone un discorso di prospettiva una volta completato il restauro (spesi 10 milioni) che ha ridato luce alla sala storica e fatto riemergere “l’azzurro borbonico delle origini”. Ora la prospettiva. Per il ministro questa istituzione europea così prestigiosa non ha ancora una proiezione internazionale pari alle potenzialità. Servono interlocutori più avvertiti: dal sovrintendente Lissner al sindaco Manfredi al presidente della Regione De Luca (che non deve sottrarre le risorse di cui il Massimo ha necessità).

CULTURA E TURISMO. Come questa prima parte di Aprile dimostra, è un binomio fondamentale per l’economia e la vita quotidiana. Ma vanno rimosse le numerose criticità a cominciare da viabilità e trasporti. Lavori stradali e cantieri aperti senza certezza di chiusura, creano ingorghi mostruosi, con chilometriche colonne di auto inchiodate a terra a volte per ore. La risorsa turismo perde verticalmente di valore e di resa se manca una razionale programmazione. Troppo spesso Napoli presenta la sua faccia peggiore: Città predisposta naturalmente per un turismo di qualità, ma non adeguatamente pronta e funzionale quanto a servizi di cui il turismo ha bisogno. Natura e storia hanno dato più che potevano, amministratori (di ieri e di oggi) spesso al di sotto di quanto la Città merita.

