Napoli vola a Liverpool: easyJet apre la nuova rotta da agosto 2026

La compagnia aerea easyJet annuncia l’espansione del proprio network italiano con due nuovi collegamenti internazionali che decolleranno nell’estate 2026, rafforzando l’offerta verso Francia e Regno Unito e aprendo nuove opportunità per i turisti stranieri desiderosi di scoprire le meraviglie del Sud Italia.

Dal 3 agosto 2026, Napoli sarà collegata a Liverpool con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Patria dei Beatles e città portuale dal grande passato industriale, Liverpool offre ai viaggiatori napoletani un mix di cultura, musica e sport, con attrazioni iconiche come l’Albert Dock e lo stadio di Anfield. Con questa nuova rotta, easyJet avvicina due città che condividono una forte identità musicale, la passione per il calcio e il legame con il mare, ampliando le possibilità di viaggio sia per i napoletani che per i visitatori internazionali.

Il network easyJet dall’aeroporto di Napoli raggiunge così 52 destinazioni, di cui sei britanniche, aggiungendosi alle rotte esistenti per Manchester, Bristol, Edimburgo e Londra (Luton e Gatwick).

Dal 27 giugno 2026, ogni sabato, i passeggeri siciliani potranno volare direttamente da Palermo a Bordeaux. La “Perla dell’Aquitania” si apre ai viaggiatori con la sua offerta enogastronomica, l’eleganza dei boulevard ottocenteschi e siti simbolo come la Cité du Vin e le passeggiate lungo la Garonna. Bordeaux diventa così la quindicesima destinazione servita da easyJet a Palermo e la quarta francese, insieme a Parigi, Lione e Nizza, offrendo ai cittadini francesi un nuovo accesso diretto alle bellezze uniche della Sicilia.

Con queste nuove rotte, easyJet continua a investire sul mercato italiano, favorendo gli scambi turistici e culturali tra Sud Italia, Francia e Regno Unito e proponendo opzioni di viaggio flessibili a tariffe competitive.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile.

Rotte e operatività: