Napoli, weekend con piogge improvvise e temperature in calo, ma da lunedì torna l’estate africana

Il penultimo fine settimana di agosto regalerà a Napoli e al Sud un assaggio d’autunno con temperature in calo, acquazzoni improvvisi e un clima che ricorderà più la primavera che l’estate piena. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, nelle prossime ore non mancheranno rovesci e temporali sparsi sul Tirreno meridionale e sulle zone interne peninsulari, con nuvole che da bianche e innocue potranno trasformarsi rapidamente in cumulonembi scuri portando piogge intense ma di breve durata. Le massime resteranno sotto i 30 gradi, con valori localmente inferiori alla media stagionale, mentre in serata si farà strada un cielo più sereno. Domenica il sole tornerà protagonista sulla Campania e sul resto del Sud, con un leggero rialzo delle temperature che però non supereranno i 30-31 gradi. Ma l’estate non ha intenzione di concludersi qui: da lunedì infatti il calendario tornerà a parlare di caldo africano, con il ritorno di valori pienamente estivi e un picco atteso proprio sulle regioni meridionali, dove tra martedì e mercoledì il termometro potrà schizzare fino a 37-38 gradi. Napoli si prepara dunque a un weekend dai toni quasi settembrini, con ombrelli a portata di mano e un clima più fresco che invoglierà anche a godersi il centro storico senza l’afa soffocante, in attesa di una nuova fiammata estiva che accompagnerà la città e l’intero Sud nella settimana di fine agosto, ideale per chi ha programmato le vacanze in ritardo.