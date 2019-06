Al grido di Luigi uno di noi un gruppo di lavoratori della Whirlpool di via Argine ha accolto all’esterno del Maschio Angioino il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Qui a breve avrà inizio il Consiglio comunale monotematico per discutere della vertenza Whirlpool. Una seduta convocata oggi affinché l’aula produca un documento da presentare domani al tavolo al Mise previsto alle ore 17. I lavoratori all’esterno indossano magliette con la scritta “Whirlpool, Napoli non molla”.