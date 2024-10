Napoli World, nel centro della città il festival diretto da Enzo Avitabile

Si svolgerà dal 28 al 30 novembre nel centro storico di Napoli la quarta edizione di «Napoli World», festival showcase e meeting professionale dedicato alla world music. Organizzato da Italian World Beat sotto la direzione di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo e con la direzione artistica di Enzo Avitabile, l’evento gode del Patrocinio morale del Comune di Napoli . Il festival offrirà 16 showcase di artisti italiani e internazionali, tra cui band dall’India, Corea, Taiwan, Estonia e Slovacchia, che si esibiranno presso il Teatro Nuovo, l’Auditorium 900 e il Kesté. La serata inaugurale sarà il 28 novembre presso Auditorium Novecento con il concerto in anteprima per l’Italia degli slovacchi Balkansambel. Gli incontri professionali si terranno all’Associazione Le Scalze e alla Casa della Cultura – Palazzo Cavalcanti. Tutte le attività, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, comprenderanno concerti, workshop e panel di networking. Un’attenzione speciale è riservata agli artisti campani emergenti, che potranno candidarsi dal 31 ottobre al 10 novembre per partecipare alla selezione ufficiale curata da Enzo Avitabile. Napoli World 2024, membro ufficiale di «Upbeat – The European showcase platform for world music», punta a creare sinergie e scambi culturali duraturi, sostenendo l’internazionalizzazione della musica italiana.