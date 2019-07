Napoli, zoom su 50 anni di storia: mostra a Castelnuovo

di Maria Carla Tartarone

Il 18 luglio, per ricordare cinquanta anni di storia a Napoli (1979-2019), è stata inaugurata a Castenuovo una mostra in cui le fotografie di Luciano D’Alessandro, Fabio Donato, Luciano

Ferrara, Gianni Fiorito e dell’archivio dell’Agenzia Pressphoto hanno riportato alla luce anche con documenti forniti dall’archivio di Gianni Pinto, le immagini della fine degli anni Settanta e le

di Maurizio Valenzi. Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983, Valenzi lo si ricorda come un personaggio

particolare: il quale usava manifestare il suo pensiero su qualsiasi foglio di carta a sua disposizione, in ogni momento, con un disegno o anche eseguendo un ritratto, con spiccata ironia. Molti suoi disegni, amando egli la pittura e il disegno fin da bambino, sono stati recentemente in mostra al Pan a cura di Olga Scotto di Vettimo.

I grandi fotografi che oggi ci consentono con le loro eleganti immagini in bianco e nero di

conoscere vividamente il passato e il presente, sono gli insegnanti che trasmettono ai nostri giovani

la storia della Fotografia a Napoli, arte qui presente da protagonista fin dal primo Ottocento (per non

citare Gian Battista della Porta che nel 1558 lanciò da Napoli la Camera oscura). Procedendo però

nell’ambito del XIX secolo, avevamo numerose pubblicazioni a commentare e suscitare attenzione

verso i progressi di questa nuova arte, come l’“Album Scientifico e Letterario”, “Fotografi e

Fotografie in Italia”, “Il Giornale delle due Sicilie”. E già nel 1871 nel censimento effettuato

dall’Ufficio di Statistica Napoletano si individuava in Campania un’industria fotografica costituita

da ben 49 stabilimenti fotografici, numero superato ben presto. E si partecipava alle Esposizioni

Generali, a Torino, dove nel 1884 si sottolineava la qualità di fotografi come Michele Bova,

Bonaventura Lauro, Eduardo Fratacci ed Achille Mauri.

Naturalmente è inutile continuare con citazioni già conosciute nella nostra Accademia che gli

studenti conoscono, trasmesse con le istruzioni tecniche dai loro insegnanti, ma ho ritenuto

necessario accennare a quanto la fotografia abbia progredito a Napoli. La mostra odierna mette bene

in luce il progresso dei fotografi in mostra.

Viene ricordato il noto sindaco di quegli anni Maurizio Valenzi, ripreso, come al solito mentre disegnava, dal grande fotografo Luciano D’Alessandro che, nato nel 1933 e morto nel 2016, lavorava con importanti riviste, pubblicando anche numerosi libri. Molti come lui amavano quel sindaco amante della pittura e del disegno, di cui esiste in ricordo una Fondazione a lui intitolata, fondata nel 2009, sita proprio nel Maschio Angioino. Sono altresì in mostra le immagini entusiasmanti di altri fotografi famosi che ricordano gli anni dal settantanove al duemila: Fabio Donato insegna in Accademia già dal 1970; tra l’altro egli è solito dire parlando con i giovani: La fotografia è un linguaggio che serve a produrre pensiero; Gianni Fiorito, Oltre che i ricordi degli spettacoli nella Villa Pignatelli, al Maschio Angioino, Castel dell’Ovo qui rappresentato egli che ama riprendere i luoghi, il loro presente, esprimendo così tutto l’amore per il suo lavoro; Luciano Ferrara, di cui sono note le sue immagini sui “femminielli” napoletani, afferma che egli ama rappresentare la verità. E le storiche serate con i cantanti di allora e le passeggiate nel Parco Virgiliano. In mostra è anche la festa di Piazza Plebiscito con il protagonista Pino Daniele.

La mostra di oggi vuole dunque ricordare, In questa quarantesima edizione di “Estate a Napoli” un

periodo di Napoli in cui la città fu emergente e scrive l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino

Daniele nel manifesto esplicativo quanto fosse importante quel periodo in cui quella Napoli e quel

sindaco furono meridionalisti critici, italiani ed europei.

Molto interessante è poi la introduzione, nel manifesto esplicativo edito insieme a molte immagini

dall’editore Paparo. L’introduzione della curatrice Maria Savarese che ha inteso porre in rilievo

quanto fosse importante la prima mostra di “Estate a Napoli” nel 1979, i siti rilevanti in cui fu

esposta, i personaggi che vi aderirono come Eduardo De Filippo.