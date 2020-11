Nappi 1911, storica azienda vesuviana, entra nel gruppo Aksi’a: Giancarlo Monetti alla presidenza

Aksi’a Capital V, fondo gestito da Aksi’a Group Sgr, ha acquisito Nappi 1911, storica azienda italiana attiva nella produzione e vendita di ingredienti e semilavorati per gelaterie, pasticcerie, industria dolciaria in generale, Ho.Re.Ca., amarene, frutta candita e secca. Nappi 1911 è stata fondata nel 1911 a San Gennaro Vesuviano (Napoli) dalla famiglia Nappi che ne è rimasta alla guida per oltre un secolo, portando avanti le tradizionali lavorazioni della frutta candita e secca coniugate con lo sviluppo di una gamma completa di ingredienti e semilavorati per la gelateria e la pasticceria in generale. L’azienda è presente in 70 paesi e ha registrato nel 2019 un fatturato che supera i 40 milioni di euro. L’ingresso nel capitale di Aksi’a Capital V con una quota di maggioranza – afferma una nota – rappresenta per Nappi 1911 un ulteriore passo nella strategia di crescita che prevede il consolidamento della struttura manageriale ed un rafforzamento delle strategie commerciali di penetrazione del mercato domestico ed internazionale. Michele Nappi resterà alla guida della società come Amministratore Delegato; Giancarlo Monetti, ne sarà Presidente. La famiglia inoltre manterrà una quota di minoranza.