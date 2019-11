Severino Nappi (Nord e Sud): Emigrazione e denatalità, il Mezzogiorno sarà presto un deserto

“Non c’è solo il dramma dei ragazzi costretti ad andare a studiare e poi a cercare lavoro lontano da casa. A questo impoverimento della nostra terra se ne aggiunge un altro, forse ancora più grave. Il report Istat sulla natalità e la fecondità della popolazione residente rivela che aumenta anche nel Mezzogiorno il numero delle donne che non hanno figli fino a percentuali simili a quelli che si registrano nel Nord. Non siamo più il “serbatoio” di figli dell’Italia”. Lo dice, in una nota, Severino Nappi, presidente dell’associazione Nord Sud. “Il combinato disposto tra lo spopolamento dovuto all’emigrazione e la drammatica denatalità rischia di trasformare il Sud Italia in un deserto, nel giro di poche generazioni. Ecco perché serve un fisco amico delle famiglie e un welfare che riconosca centralità ai più piccoli. Ecco perché chiediamo da tempo investimenti per creare lavoro e restituire un futuro a chi vorrebbe avere un figlio, ma non la sente” conclude Nappi.