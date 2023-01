Napoli, 18 enne non si ferma all’alt e investe un carabiniere con lo scooter: entrambi in gravi condizioni

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere con lo scooter, entrambi sono ora ricoverati in gravi condizioni. E’ successo questa mattina a Napoli,, in corso Arnaldo Lucci. A bordo dello scooter un 18enne, al quale era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il 18enne non ha rallentato ma ha investito il militare. L’impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare. Le loro condizioni sono gravi.