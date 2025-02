Napule è Millenaria: la colonna sonora dei 2500 anni di Napoli celebra tradizione e innovazione

Un ponte tra passato, presente e futuro: la nuova versione di Napule è, pensata per celebrare i 2500 anni dalla fondazione di Napoli, si configura come un manifesto sonoro capace di intrecciare innovazione e tradizione. Il brano, con la sua tessitura musicale unica, mescola i suoni iconici del mare e della tradizione con mandolini filtrati attraverso l’elaborazione elettronica. A rendere ancora più emozionante questo rinnovato orizzonte sonoro, la voce inconfondibile di Pino Daniele e il suono della sua chitarra, trasformando ogni nota in un racconto e ogni accordo in un omaggio alla storia ultramillenaria della città.

A partire dal 7 marzo, NAPULE È MILLENARIA (Official Soundtrack), prodotto da Alessandro Daniele e Fabrizio Bianco, sarà disponibile in digitale grazie a Sony Music Entertainment Italy. Il progetto, missato e masterizzato da Pino Pischetola Pinaxa, vede la partecipazione di Diego Capocitti per l’elaborazione elettronica e il sound design, e di Fabrizio Bianco per mandolini, mandola e synthesizer.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come il programma delle celebrazioni sia frutto di un confronto diretto con istituzioni culturali, realtà sociali e forze imprenditoriali, con l’obiettivo di creare una programmazione aperta, partecipativa e in continua evoluzione. “Abbiamo già attivato oltre 70 collaborazioni tra enti, istituzioni, associazioni e musei, e siamo certi che il numero crescerà”, ha dichiarato il primo cittadino.

Teresa Armato, assessore al Turismo e alle attività produttive, ha evidenziato l’ampiezza dell’iniziativa: “Saranno oltre 2500 gli eventi, i luoghi e gli artisti coinvolti. Vogliamo offrire ai turisti che verranno a Napoli e a chi ci ritornerà un programma ricco e appassionato. Oggi presentiamo i primi 10 eventi di questo compleanno che durerà un anno, ma ci saranno molte altre sorprese”.

Laura Valente, direttrice artistica, ha invece sottolineato la volontà di trasformare questa celebrazione in un laboratorio permanente di collaborazione tra istituzioni e artisti del territorio. “Per una storia così complessa e stratificata, abbiamo scelto un programma aperto, dinamico e partecipativo, che dia spazio ai talenti locali e alla creatività contemporanea”.

L’importanza del legame tra Napoli e Pino Daniele viene suggellata dal sigillo “70/10 Anniversary”, assegnato a eventi e progetti che, oltre a rendere omaggio alla memoria del grande artista, ne rappresentano un valore significativo per l’eredità musicale e culturale. Il 2024, infatti, segna sia il decennale dalla sua scomparsa che il settantesimo anniversario della sua nascita.

Tra le iniziative più attese c’è la mostra Pino Daniele. Spiritual, un’esposizione inedita ospitata dal 20 marzo al 6 luglio nelle sale Plebiscito e Belvedere di Palazzo Reale. Promossa dalla Fondazione Pino Daniele con il Ministero della Cultura, la Regione Campania e il Comune di Napoli, la mostra rappresenta un viaggio nella dimensione più intima e spirituale dell’artista.