Narrare il patrimonio museale: l’architettura museale di David Chipperfield a Napoli

Prosegue la terza edizione di Narrare il Patrimonio Museale, la rassegna promossa e organizzata dalla Fondazione Ezio De Felice per attraversare e approfondire i tanti aspetti del mondo della Museografia e della Museologia. Giovedì 13 marzo, alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna (Largo Donn’Anna, 9 – Napoli), si terrà il 17° incontro della rassegna, con Alexander Schwarz, direttore dello Studio David Chipperfield Architects Berlin e professore all’Università di Stoccarda. L’incontro, dal titolo “Museum Designs. David Chipperfield Architects a Berlino e Atene”, sarà introdotto da Roberto Fedele della Fondazione Ezio De Felice e si concluderà con l’intervento di Paolo Mascilli Migliorini, architetto ed ex dirigente della Soprintendenza BAPSAE di Napoli. Schwarz illustrerà l’approccio dello studio alla progettazione museale attraverso due interventi emblematici: la James-Simon-Galerie di Berlino e il recente ampliamento del National Archaeological Museum di Atene. Progetti che esprimono la filosofia dello studio, improntata sul dialogo tra architettura contemporanea e patrimonio storico, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione degli spazi museali. La rassegna Narrare il Patrimonio museale nasce nel 2022 per iniziativa della Fondazione Culturale De Felice in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II. Da quest’anno, la rassegna si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini. La terza edizione, che rientra nell’anno delle celebrazioni dei vent’anni della Fondazione De Felice, proseguirà fino a giugno 2025 e i prossimi incontri vedranno la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Adam D. Weinberg, Andrea Viliani, Pier Federico Caliari, lo Studio Migliore+Servetto, mentre ha già ospitato Gabriel Zuchtriegel, Marco Sala e Stefano Karadjov.