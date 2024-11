Nasa Space Apps Challenge 2024, ad Avellino la presentazione dei progetti vincitori

Eccoli i protagonisti della Nasa Space Challenge, l’hackathon più grande del mondo dedicato a innovatori, programmatori, scienziati, designer, artisti, narratori, tecnologi, studenti e appassionati. Oggi sono stati presentati presso la Camera di Commercio Irpinia-Sannio i progetti vincitori: il team SG Engineers col progetto Geo-food Community sull’ottimizzazione dell’agricoltura di precisione dalla sovrapposizione di dati satellitari analizzati con AI che si sono guadagnati il primo posto; secondo il team COM col progetto AstroStrike, un gioco per gli abitanti delle future stazioni spaziali; terzo il CDB-Team col progetto Best Green Grid su un biofiltro per convertire lo smog in ossigeno e fertilizzanti.

Menzione Speciale CNS-IIF al team Genovese Astrospaziale col progetto Gravity Drop, un gioco per gli abitanti della futura Città Cislunare.

La Nasa Space Apps Challenge, ha visto coinvolti 73 giovani impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per rendere lo Spazio più vicino alle esigenze dei cittadini.

Alla presentazione dei progetti hanno partecipato Pietro Schipani – Direttore, Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’Inaf Presentazione del Nasa Space Apps 2024 Napoli; Luigi Carrino – Presidente, Distretto Aerospaziale Campania, Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario Cciaa Irpinia-Sannio, e Gennaro Russo – Local Lead, Dac & II ifCNS.

Era presente anche Giancarlo Mosca, del team Jurassic Space, in rappresentanza dei territori di Avellino e Benevento che hanno partecipato al Challenge

L’hackaton è stato organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli e dal Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, Dac, con il supporto di numerosi enti e istituzioni scientifiche e si è svolto nei giorni 5 e 6 ottobre 2024, coinvolgendo migliaia di partecipanti a livello globale, compresi studenti, laureati e professionisti.

La Camera di commercio Irpinia Sannio ha supportato attivamente l’iniziativa, partecipando all’organizzazione di momenti chiave dell’evento, come l’incontro propedeutico tenutosi a Benevento lo scorso 17 settembre e dedicato in particolare agli studenti degli istituti superiori ed universitari, per introdurre loro le tematiche del settore spazio e motivarli a prendere parte all’hackathon. L’impegno dell’Ente camerale è stato anche volto a favorire la connessione tra il mondo della scuola, quello della ricerca e le realtà produttive locali, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi le conoscenze e gli strumenti per immaginare un futuro in Campania.