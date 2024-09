NASA Space Apps Challenge: appuntamento a Napoli per l’hackathon su innovazione e spazio

Torna a Napoli il NASA Space Apps Challenge, l’hackathon globale dedicato all’innovazione e allo spazio. L’edizione 2024 si terrà il 5 e 6 ottobre presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II, offrendo a innovatori, programmatori, scienziati e appassionati di spazio l’opportunità di collaborare su soluzioni innovative alle 20 sfide globali proposte dalla NASA. Dopo due anni di assenza, l’evento torna con l’obiettivo di affrontare problematiche legate alla vita sulla Terra e nello spazio, utilizzando i dati messi a disposizione dalla NASA e dalle sue agenzie spaziali partner.

L’iniziativa è organizzata dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli e dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), in collaborazione con il Center for Near Space dell’Italian Institute for the Future, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del CNR, e l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF.

La partecipazione richiede la registrazione su spaceappschallenge.org, dove i partecipanti possono formare team e selezionare una delle sfide proposte. L’evento permette di usare open data della NASA per risolvere problemi che spaziano dall’astrofisica allo sviluppo di software e alla narrazione.

Oltre a Napoli, le città italiane che ospiteranno l’hackathon sono Roma, Teramo, Torino e Venezia. Prima dell’evento, il 3 ottobre 2024 si terrà un local bootcamp presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con interventi di personalità come Pietro Schipani, Direttore dell’Osservatorio, Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, e Luigi Carrino, presidente del DAC. Anche Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Campania, è stata invitata all’evento.

Il NASA Space Apps Challenge rappresenta un’occasione unica per i partecipanti di tutto il mondo di collaborare e contribuire a risolvere le sfide più innovative per il futuro del pianeta e dello spazio.