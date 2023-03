Nasce a Caserta ‘Spazio Lab’, il locale del maestro Antonio Silvestri

“Nasce a Caserta uno dei primissimi concetti di ‘locale tutto per te’: Spazio Lab, con pochi posti a sedere, completamente autogestito e interamente assistito dal maestro Antonio Silvestri. Un laboratorio degustativo dove è possibile assaggiare tutti i tipi di prodotti da forno come pane, pizze, croissant, maritozzi, dolci, salati e tutto quello che il suo lievito madre riesce a far ‘esplodere’. Oltre alla possibilità di degustare, vi è quella di acquistare prodotti artigianali come i grandi lievitati delle ricorrenze. Tra i prodotti di punta spiccano il casatiello pistacchio e mortadella, il maritozzo con salsicce e ‘friarielli’, le colombe Sacher a crema, salate , la baciata croccante e tante altre prelibatezze”, si legge in una nota.

“Antonio Silvestri, con un passato da musicista, fa ‘suonare’ anche gli impasti e, soprattutto, i cuori di chi per una sera vuole essere coccolato dal maestro in persona. Gli abbiamo chiesto come volesse essere chiamato (in passato, la sua famosa pizza era ‘la pizza del supereroe’) e lui ci ha risposto di chiamarlo semplicemente Antonio o più affettuosamente ‘Chiappo’, come tutti lo conoscono”, si legge ancora.

“Chiappo è un ragazzo semplice, a cui la vita ha dato e tolto tanto, innamoratissimo della figlia, che spesso compare nei suoi TIK TOK. La sua generosità si vede anche nel fatto che, a differenza di molti altri maestri, lui è uno che divulga, che non teme la concorrenza e che forma i giovani, proprio in Spazio Lab, che spesso si trasforma in una vera e propria ‘Masterclass’. Non vi resta che assaggiare, a pancia vuota e senza stress, sì, proprio senza stress, poiché il locale è ad uso esclusivo e senza ricambio dei clienti”, conclude la nota.

SPAZIOLAB

Via marchesiello 42

Caserta