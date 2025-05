Nasce a Palermo un poliambulatorio pediatrico a Villa Belmonte

PALERMO (ITALPRESS) – Nascerà a Palermo, nei locali dell’ex Imi Villa Belmonte, un poliambulatorio pediatrico e neonatale per attività di cura e ricerca in favore dei bambini del Mezzogiorno, compresi quelli affetti da malattie rare. È il frutto della convenzione tra il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e la Fondazione Tommaso Dragotto, approvata dall‘assessorato regionale della Salute per il suo valore sociale e sanitario.

Alla firma, oggi nei locali dell’assessorato di piazza Ziino, erano presenti Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute; Maria Grazia Furnari, direttrice generale del Policlinico di Palermo; Tommaso Dragotto presidente della Fondazione che porta il suo nome; Salvatore Iacolino, direttore generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica; Alberto Firenze, direttore sanitario del Policlinico.

La Fondazione Dragotto si impegna a ristrutturare alcuni spazi di Villa Belmonte, per una superficie di circa 500 metri quadrati, che saranno dedicati alla prevenzione e alla cura, ma anche alla terapia motoria e funzionale, fondamentale per il recupero e lo sviluppo dei più piccoli. Inoltre, sarà realizzata un’area ludico-ricreativa, pensata per favorire il benessere e il gioco terapeutico. Con la realizzazione del nuovo poliambulatorio verrà arricchita l’offerta assistenziale sanitaria pubblica anche nell’ottica di una collaborazione con altre aziende del Sistema sanitario regionale, potenziando al contempo la ricerca scientifica specialmente nell’ambito delle malattie rare in età pediatrica.

“Accolgo con favore la firma di questa convenzione, che porterà alla realizzazione di un poliambulatorio pediatrico, un progetto di grande rilievo sociale – afferma l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni – È motivo di soddisfazione che l’impegno del governo Schifani per accrescere la qualità del servizio sanitario in Sicilia sia affiancato da iniziative di istituzioni pubbliche e private, che la Regione è pronta a supportare”.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per potenziare l’assistenza sanitaria offerta ai bambini nella nostra comunità e al contempo la ricerca – aggiunge la direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari – L‘istituzione di spazi idonei e l’investimento in risorse dedicate alla cura e alla ricerca delle malattie rare, sottolineano il nostro impegno a fornire servizi di alta qualità. Ringrazio la Fondazione Tommaso Dragotto e l’assessorato regionale della Salute per il loro sostegno e la collaborazione, consapevoli che insieme stiamo costruendo un futuro migliore per la salute dei nostri bambini”.

“Il progetto Sicily for Life, annunciato e condiviso lo scorso febbraio, oggi diventa esecutivo grazie alla firma della convenzione con il Policlinico – sottolinea il presidente della Fondazione, Tommaso Dragotto – Un momento storico per la Fondazione Dragotto, che con questa iniziativa incide in modo strutturale sulla città di Palermo, migliorandone l’assistenza medico-sanitaria. Tale iniziativa segna un cambio di passo nella collaborazione tra istituzioni pubbliche ed enti privati. Sono fiero di aver aperto per primo la strada a un nuovo modus operandi per il bene della città”.

