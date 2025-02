Nasce Adips Campania, associazione dei dirigenti pubblici delle politiche sociali. Carmine De Blasio presidente

Nasce l’associazione regionale dei dirigenti pubblici delle politiche sociali (Adips Campania), la prima organizzazione ad aggregare professionisti che dirigono gli Ambiti Territoriali Sociali o che lavorano nell’ambito degli enti pubblici.

Primo presidente è stato eletto Carmine De Blasio, direttore generale del Consorzio dei Servizi Sociali A5 con sede ad Atripalda; vicepresidente è Nicola Anaclerio, dirigente delle politiche sociali del Comune di Torre Annunziata, segretario è Michele Maria Ippolito, dirigente del comune di San Giorgio a Cremano, tesoriere è Giuseppe Bonino dirigente delle politiche sociali di Nola e di Salerno.

“La neonata associazione si propone di promuovere la cultura del servizio alla persona riconoscendo il principio della centralità dell’utente, studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promuovendo soluzioni attraverso l’informazione, congressi, convegni e seminari di studio. – spiega il presidente De Blasio – Inoltre, l’associazione punta a costruire un sistema di relazioni per promuovere lo scambio di esperienze ed informazioni tra dirigenti e responsabili pubblici operanti nell’ambito delle politiche sociali e di welfare. Tra gli obiettivi prefissati dall’Adips Campania vi è poi la realizzazione di progetti di formazione, finalizzati all’affermazione di una nuova impostazione gestionale basata sulla cultura della qualità e del controllo nelle politiche sociali”.

Sarà, inoltre, prioritario per Adips Campania svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione del ruolo e delle competenze dei dirigenti pubblici operanti nel settore delle politiche sociali e di welfare.