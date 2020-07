Nasce Afvps, associazione di fotografi e videografi professionisti sanniti: Basta con l’abusivismo

“Si è costituita ufficialmente la Afvps, Associazione fotografi e videografi professionisti sanniti. L’associazione nasce come risposta al momento del lockdown che ha avuto effetti devastanti sul tessuto produttivo del paese e delle pmi, scegliendo di unirsi all’associazione nazionale (Afvp Italia) e dare il suo contributo in termini di energie, proposte, idee ed iniziative. Afvp rappresenta solo in Campania mezzo migliaio di professionisti del settore foto e video, e circa una cinquantina solo a Benevento e provincia”. È quanto si legge in una nota dell’Associazione. Mai prima d’ora “a Benevento c’è stata una associazione che ha raccolto così tante adesioni in tale settore, andando a riempire un vuoto che perdurava ormai da troppo tempo. In queste settimane Afvp Italia sta guadagnando la fiducia di tanti professionisti quale soggetto di negoziazione presso gli organi istituzionali regionali e nazionali. Il logo quindi rappresenta entrambe queste due anime, quella della Afvp Italia, e quella sannita”. “Tra i nostri primari obiettivi – sostiene – quello di costituire a Benevento e provincia il punto primario di ascolto per la tutela degli interessi della categoria. Uno dei primi bersagli da colpire, nell’interesse della tutela di chi di questo lavoro vive, c’è l’annosa piaga dell’abusivismo”.