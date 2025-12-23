Nasce alla Sapienza Master nuovi Responsabili d’Impatto D-ESG

Lo presenta il CEO di FDC Consulting Digital ESG Di Ciommo

Roma, 23 dic. (askanews) – Un percorso innovativo pensato per formare professionisti della sostenibilità capaci di integrare digitale, ambiente, sociale e governance. È quello promosso dall’Università La Sapienza, in collaborazione con FDC Consulting Digital ESG, la società di consulenza che nel 2024 ha ideato e lanciato la prima edizione presso l’Università di Torino e che ora fa il suo esordio a Roma. Il master di secondo livello per neolaureati è in grado di unire didattica accademica e laboratori d’impresa, offrendo a tutti gli iscritti un tirocinio finale. “Le aziende cercano figure che sappiano misurare e guidare il cambiamento”, dichiara il CEO di FDC Consulting, Francesco Di Ciommo, nell’intervista di lancio.Il corso prende il via nella primavera 2026, le ammissioni sono aperte fino al 31 gennaio 2026.