Nasce Anm School, da metà settembre a Napoli 9 linee di autobus riservate agli studenti

“Da metà settembre saranno attive 9 linee di bus riservate agli studenti e dedicate esclusivamente ai collegamenti con le scuole e con le università della città”. Lo annuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando, sulla propria pagina Facebook, del nuovo servizio Anm School. L’azienda di trasporto pubblico del Comune darà vita “a una nuova linea di intervento dedicata esclusivamente agli studenti con l’obiettivo di contribuire alla battaglia contro il Covid-19 e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti caratterizzati da orari rigidi di funzionamento”. Il servizio partirà con “l’inizio delle attività didattiche” per risponde al “conseguente aumento della domanda di mobilità da parte degli studenti”. Il piano è dedicato esclusivamente alla mobilità studentesca. Previste nove linee scolastiche dedicate senza fermate intermedie, 30 bus dedicati, 50 turni di guida al giorno. Ancora, un potenziamento dell’interscambio modale gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto. Individuati anche nove percorsi dedicati alla popolazione scolastica.