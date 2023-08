Nasce Comprendere, la rivista di Comin & Partners: nel primo numero focus sull’Africa Mediterranea

Un’analisi e un dibattito critico su temi di attualità economica, sociale e geopolitica. E’ questo lo spirito che ha accompagnato la nascita di Comprendere, il nuovo progetto editoriale quadrimestrale coordinato da Giulio Sapelli e curato da Comin & Partners con la direzione di Lelio Alfonso.

Il primo numero di Comprendere è dedicato all’Africa Mediterranea, così vicina alle nostre coste, così intersecata con la storia antica e moderna ed ancora così rilevante nelle scelte contemporanee della nostra Italia e dell’intera Europa. Con il contributo di autorevoli professori ed esperti del settore, da Davide Assael, Mario Giro, Claudio Graziano a Stefano Sannino, Comprendere offre le coordinate per analizzare le dinamiche storiche e le evoluzioni contemporanee delle storie di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto, esaminando i temi dell’immigrazione, dell’energia e della dipendenza dell’Italia da queste nuove geografie del gas.

Comprendere è articolato in tre sezioni: nella prima sono inquadrate le scelte del tema, nella seconda parte, si focalizza l’attenzione sui cinque principali Paesi – Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco – e nella terza parte si alza lo sguardo sull’area con analisi diverse e comunque connesse, in primis sul ruolo dell’unico Paese non mussulmano che insiste sull’area, cioè Israele.

“Sceglieremo argomenti con un metodo di discussione allargato e che tenga sempre conto di un incrocio tra ciò che è nell’agenda politica e ciò che vorremmo ci fosse. – afferma Gianluca Comin, direttore editoriale di Comprendere – Abbiamo deciso di dedicare questo primo numero alla sponda Sud dell’Europa o a quella Nord dell’Africa con l’attenzione che oggi vediamo rinnovata anche nel nostro governo che ha fatto del «Piano Mattei» un nuovo sforzo di cura verso i Paesi che andremo a esaminare con gli occhi degli esperti”.

Giulio Sapelli spiega come “La presenza dei migranti africani e del Grande Medio Oriente che oggi dall’Italia si dirigono verso il Nord Europa ci fa spesso dimenticare che nell’Africa Mediterranea, per secoli, gli insediamenti europei, e quindi in primis italiani, co-fondarono i costrutti storico-politici coloniali che ancora oggi caratterizzano tutte le diversificate storie delle nazioni di quell’area”.

Comprendere è una rivista distribuita in edizione limitata. Gianluca Comin, insegna Strategie di comunicazione e Tecniche pubblicitarie presso la Luiss Guido Carli e dirige l’Executive Programme in Corporate Communication della Luiss Business School. Nel 2014 ha fondato Comin & Partners, società di consulenza strategica, comunicazione e lobbying. Già direttore delle Relazioni esterne del Gruppo Enel e prima in Telecom Italia e Montedison, è autore di vari saggi sulla comunicazione. Giulio Sapelli, laureato in Storia economica, ha insegnato in Europa, in Nuova Zelanda e nelle due Americhe e i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2018 gli è stato assegnato il Premio «Manlio Germozzi» che va ai più meritevoli sostenitori delle virtù dell’artigianato e delle piccole imprese e nel 2020 il Premio FIERI Fincantieri alla carriera scientifica. Il suo ultimo libro “Nella Storia mondiale. Stati mercati guerre” ha delineato le traiettorie della geopolitica economica internazionale e sta per essere pubblicato a New York da Palgrave Macmillan. Comin & Partners, società di consulenza strategica per la comunicazione e le relazioni istituzionali. Un team multidisciplinare, composto da professionisti di consolidata esperienza in ambiti complessi (dall’energia alle telecomunicazioni, dal settore finanziario a quello infrastrutturale), supporta imprese e organizzazioni nelle attività di comunicazione, relazioni con i media e con le istituzioni, strategia digitale e crisis management, partendo da una comprensione profonda delle necessità e da una condivisione degli obiettivi per valorizzare i punti di forza, costruire il consenso, rafforzare la reputazione.