Nasce gruppo Ue “Patrioti per l’Europa”, Vannacci tra vice-presidenti

Adesione della Lega. Sarà il terzo gruppo con 84 seggi da 12 paesi

Roma, 8 lug. (askanews) – Si è costituito a Bruxelles il nuovo gruppo politico di destra al Parlamento europeo “Patrioti per l’Europa”. Conta 84 deputati provenienti da 12 paesi e dovrebbe diventare il terzo gruppo più numeroso al Parlamento europeo, una spina nel fianco per l’Ecr (European Conservatives and Reformists Party) guidato dal 2020 da Giorgia Meloni.Presidente del gruppo sarà il francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National (RN), mentre la prima vice-presidente l’ungherese Kinga Gàl, di Fidesz, il partito di Orban. “Lanciando il manifesto ‘Patrioti per l’Europa’ a Vienna i partiti di diversi gruppi, sotto la guida di Orban, Fidesz, Ungheria, Ano, Repubblica Ceca, e l’FPOE, abbiamo lanciato l’iniziativa con chiarissime idee. Nel giro di una settimana ci siamo allargati e abbiamo calamitato l’attenzione di altri partiti, di altri paesi”.Gli altri vicepresidenti sono il leghista Roberto Vannacci, la ceca Klàra Dostàlovà di ANO, l’olandese Sebastiaan Stoeteler (PVV), il portoghese Antònio Tanger Correa, (CHEGA, Portogallo), Hermann Tertsch di Vox (Spagna) e l’austriaco Harald Vilimsky (FP ), che in conferenza stampa a Bruxelles ha ricordato: “L’Europa va a destra ha detto qualcuno. Io dico che l’Europa fa un passo avanti verso la normalità. È su questo che si basa il nostro consenso ed è su questo che si concentrerà la nostra azione politica”, ha detto Vilimsky.Capogruppo sarà il danese Anders Vistisen (Partito popolare danese, Danimarca) mentre Gerolf Annemans (Vlaams Belang) Tesoriere.Bardella in una nota ha sottolineato che “i Patrioti per l’Europa rappresentano la speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che apprezzano la loro identità, la loro sovranità e la loro libertà. Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e ri-orientare le politiche per servire le nostre nazioni e i nostri popoli”. Nel Gruppo Patrioti per l’Europa: Rassemblement National (Francia) con 30 eurodeputati, Fidesz e Partito Popolare Cristiano-Democratico (Ungheria) 11, Lega (Italia) 8, ANO (Repubblica Ceca) 7, Giuramento e automobilisti (Repubblica Ceca) 2, FPO (Austria) 6, PVV (Paesi Bassi) 6, VOX (Spagna): 6, Vlaams Belang (Fiandre, Belgio) 3; CHEGA (Portogallo) 2 Partito popolare danese (Danimarca) 1, La Voce della Ragione (Grecia) 1 e Lettonia First (Lettonia) 1.