Nasce Horizon Automotive Centro-Sud

MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive continua la propria espansione nella Penisola annunciando la nascita della nuova filiale Horizon Automotive Centro-Sud Srl, in partnership con il Gruppo Frentauto. Gruppo Frentauto rappresenta uno dei principali dealer del centro Italia e opera da anni nel settore automobilistico: concessionaria ufficiale Peugeot e Peugeot Professional, rappresenta il marchio Skoda e distribuisce i brand Hyundai ed FCA – Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Lancia – nelle 7 sedi dirette (Ancona, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Pescara, Lanciano, Vasto e Campobasso), coprendo ben 9 Province in 3 Regioni Italiane (Marche, Abruzzo e Molise). Inoltre, rappresenta l’assistenza meccanica in queste regioni, tramite una rete di officine e centri assistenza specializzati distribuiti sul territorio, che andranno così a rafforzare ulteriormente la presenza nazionale di Horizon Automotive anche in fase after sales.

Grazie a questo accordo, che prevede anche l’inaugurazione di un Horizon Store ufficiale a San Benedetto del Tronto, Horizon sarà in grado di raggiungere nuovi utenti in tutto il Centro e Sud Italia, accelerando così la crescita in un’area di grande potenziale, con l’intento di affermarsi ulteriormente come mobility company a 360° su tutto il territorio nazionale.

“Come Horizon, crediamo nelle potenzialità del noleggio a lungo termine come presente e futuro della mobilità, per cui condividiamo la stessa visione strategica e in prospettiva, in termini di crescita ed evoluzione. Sappiamo che l’innovazione tecnologica e digitale unita ad una competenza verticale è la chiave per sviluppare soluzioni sempre più tailor-made sulla base delle nuove necessità dei clienti, siano essi privati o aziende – ha dichiarato Giovanna Di Domenico, amministratore delegato di Horizon Automotive Centro-Sud Srl -. Per questo motivo, abbiamo accolto Horizon Automotive con grande entusiasmo e siamo sicuri che questa partnership possa rappresentare un grande valore aggiunto per il settore del NLT nel nostro territorio e in tutto il Centro-Sud”.

Il Gruppo Frentauto si distingue come partner esperto nel settore del noleggio a lungo termine, con già oltre 500 ordini annui all’attivo e un team specializzato che, a seguito della partnership societaria con Horizon Automotive, ambisce a crescere ulteriormente nel prossimo anno. La struttura replicherà quella di Horizon HQ e delle altre filiali, andando a coprire tutte le aree di pertinenza commerciale (B2C, B2B e il nuovo canale marketplace) e garantendo importanti investimenti in marketing e innovazione, al fine di valorizzare al meglio l’offerta e la visione del Gruppo ed efficientarne le performance.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con il Gruppo Frentauto. Un’alleanza strategica che ci permetterà di rafforzare la nostra offerta congiunta nel mercato del noleggio a lungo termine, estendendo la nostra presenza sul territorio italiano e arricchendo ulteriormente il nostro portfolio di soluzioni di mobilità”, ha commentato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive.

“Una sinergia vincente, anche in termini di visione imprenditoriale, che permetterà ad Horizon Automotive Centro-Sud Srl di esaltare ulteriormente un modello di business che si è già dimostrato solido e scalabile e che prevede la crescita grazie anche alle partnership societarie con i principali gruppi di dealer italiani”, ha aggiunto.

Horizon e Frentauto non sono solo accomunati da una expertise consolidata nel mondo del NLT, ma anche dalla grande attenzione riposta nell’innovazione tecnologica e digitale per disegnare il futuro della mobilità. Una filosofia che rappresenta il cuore della partnership tra le due società, nonchè la base di una sinergia che si preannuncia forte e vincente.

– foto ufficio stampa Horizon Automotive –

(ITALPRESS).