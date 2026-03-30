Nasce il “Festival dei diritti nello spettacolo”

Roma, 30 mar. (askanews) – La European School of Economics annuncia la prima edizione de “Il Festival dei Diritti nello Spettacolo”, un evento unico nel suo genere dedicato all’analisi e all’approfondimento dei rapporti tra diritto, economia e industria dell’intrattenimento. La manifestazione, che si terrà il 14, 15 e 16 ottobre 2026 tra Palazzo Bonadies Lancellotti e la Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto, nasce con l’obiettivo di portare ordine e visione all’interno di un settore spesso percepito come esclusivamente ludico, ma che rappresenta invece uno dei motori più dinamici dell’economia contemporanea.

Diretto dai professori Giuseppe Cassano e Angelo Maietta, il Festival si propone come uno spazio di confronto tra giuristi, economisti, operatori del settore e protagonisti dell’industria culturale.

Cinema, televisione, teatro, musica, sport e nuovi media: il mondo dello spettacolo è oggi al centro di profonde trasformazioni, anche alla luce dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale. Il Festival intende esplorare queste dinamiche mettendo in dialogo competenze diverse, con particolare attenzione ai temi della regolamentazione, della tutela dei diritti, della produzione e della distribuzione dei contenuti.

La scelta della formula “festival” riflette la volontà di costruire una piattaforma dinamica e in continua evoluzione: una rassegna che racconti lo stato dell’arte di un settore ancora poco esplorato dal punto di vista giuridico, ma sempre più centrale nel contesto globale.

Il programma prevede panel, tavole rotonde e momenti di approfondimento con la partecipazione di: giuristi ed esperti di diritto dello spettacolo; economisti e analisti del settore; produttori, editori e operatori culturali; rappresentanti delle principali realtà nazionali e internazionali.