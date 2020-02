Nasce il Mccrunchy bread con Nutella

Milano, 5 feb. – (Adnkronos) – A Milano la lunga coda che da Piazza dei Mercanti porta al ristorante di piazza Duomo, era visibile già un’ora prima delle 15:00, orario in cui è avvenuto il lancio del McCrunchy Bread con Nutella. Solo nella prima ora sono stati distribuiti 2500 panini nelle città di Roma, Milano, Napoli e Bari. McDonald’s e Ferrero si sono unite per portare nei 600 punti vendita italiani, il grande classico del panino con la Nutella. Nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la crema spalmabile alle nocciole più apprezzata, l’azienda di Alba ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto in collaborazione con McDonald’s.

Il binomio che da sempre ha caratterizzato la colazione e la merenda, per la prima volta è possibile gustarlo anche fuori dalle mura domestiche. Spazio dunque alla semplicità data da un caldo e fragrante panino da 52 grammi reso goloso dalla iconica crema alle nocciole della famosa azienda italiana. Per tre ore, dalle 15,00 alle 18,00, quattro ristornati a Milano (Piazza Duomo), Roma (Piazza di Spagna), Napoli (Via Merliani) e Bari (Corso Vittorio Emanuele) hanno distribuito per primi e gratuitamente il McCrunchy ai loro clienti, facendolo assaggiare in anteprima mondiale.

“I nostri progetti iniziano dopo aver consultato i consumatori – racconta Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia -. Sono stati loro a farci presente la mancanza di un prodotto ideale per la colazione, la merenda o semplicemente un goloso dopocena. E partendo da queste considerazioni abbiamo lavorato con Ferrero per 12 mesi al fine di creare un prodotto perfetto che rimarrà in pianta stabile nella nostra gamma”. “Una semplicità talmente buona che pensiamo possa superare i 6 milioni di McCrunchy Bread con Nutella, venduti nell’arco dell’anno”, ha concluso Mario Ferrero.

E i primi risultati sembrano molto incoraggianti. In un’ora ne sono stati sfornati 1000 a Milano, 600 a Roma, 400 a Bari e 500 a Napoli. Grande attesa infine per il giorno di San Valentino. Dopo l’anteprima, la vera e propria distribuzione inizierà il 12 febbraio e nel giorno degli innamorati verrà venduto a un prezzo speciale. E non solo, il 14 febbraio sempre per coloro che si presentano in coppia al McDonald’s dalle 15,00 alle 17,00, i McCrunchy Bread verranno dati in omaggio per celebrare l’amore dei nutella lovers