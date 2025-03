Nasce “Il Mondo che vogliamo”: azioni concrete per promuovere la tutela dell’ambiente

Nasce Il Mondo Che VogliAmo Aps Ets, associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione verso uno sviluppo sostenibile. L’associazione – guidata da 13 fondatori – nasce dall’esigenza di affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo, promuovendo azioni concrete e campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. “Il Mondo Che VogliAmo” ha l’obiettivo di creare una rete di persone e organizzazioni unite dalla passione per l’ambiente, per promuovere pratiche sostenibili e soluzioni innovative contro il degrado ambientale. “Fondata secondo il Codice del Terzo Settore, Il Mondo Che VogliAmo . si legge in una nota – si impegna a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sede di Sesto San Giovanni, è disponibile e strutturata per essere un punto di riferimento aperto a chiunque desideri contribuire a questo progetto di cambiamento, sia a livello locale che nazionale. Ed esiste grazie a cittadini, enti e organizzazioni che hanno contribuito, e continuano a farlo, a trasformare le battaglie e gli ideali dell’associazione in realtà”.

Spiega il presidente Paolo Michielin: “Si tratta di un progetto nato dall’esigenza di offrire un contributo educativo, formativo, culturale, pratico e teorico sul tema dei cambiamenti climatici e la conseguente necessità di individuare percorsi e strumenti utili per dare “energia” al corpo, all’anima e a tutte le attività che ci permettono di mantenere le nostre famiglie e le nostre imprese. Educazione ambientale, progetti di conservazione, realizzazione di iniziative pratiche per la tutela della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi, sono alcuni dei temi che l’associazione intende promuovere e realizzare in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni del territorio. Il progetto è basato principalmente sulla ricerca: storia, astronomia, astrofisica, chimica, biologia, anatomia, economia, informatica e Intelligenza Artificiale nella sua componente Etica. Il tutto è ispirato dalla nostra Intelligenza Autentica”.

Dal 14 al 16 marzo “Il Mondo Che VogliAmo” sarà presente con uno stand a Fa’ la cosa giusta, la più grande fiera italiana dedicata al biologico, moda critica, mobilità sostenibile, turismo responsabile (Fiera Milano Rho). A ridosso dell’estate l’associazione avvierà un’iniziativa volta a portare nelle scuole italiane una mostra incentrata sui cambiamenti climatici.