“Il centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica sarà un centro di eccellenza e di riferimento per tutti i Paesi bagnati dal Mediterraneo, è una grande battaglia di rivincita e di riscossa della Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a margine della presentazione del centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, che sorgerà a Carini, in provincia di Palermo.

