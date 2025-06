Nasce “Infiniti Mondi”: Napoli inaugura i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti per l’innovazione creativa e artigianale

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 11.00, il Real Albergo dei Poveri di Napoli apre ufficialmente le porte a un progetto destinato a trasformare il panorama dell’innovazione tecnologica partenopea: si inaugurano i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti “Infiniti Mondi”, un hub dedicato a metaverso, gaming, storytelling digitale e Web 3.0, concepito per potenziare la competitività delle imprese culturali, creative e artigianali.

Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del bando CTE per il supporto allo sviluppo delle tecnologie 5G, il progetto punta a fare di Napoli un polo d’avanguardia, dove tradizione e tecnologia si incontrano per costruire nuove opportunità economiche e culturali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’evento proseguirà con una giornata di talk e tavole rotonde dal titolo “Infiniti Mondi: accelerare l’impresa, valorizzare il talento”, pensata come momento di confronto aperto tra stakeholder, istituzioni, imprese e giovani talenti.

Alle 12:40 il primo intervento sarà affidato a Simone Cipriani, fondatore della Ethical Fashion Initiative e Dean del Milano Fashion Institute, con il talk “Innovare restando autentici”, una riflessione sull’identità del Made in Italy nell’epoca delle grandi trasformazioni digitali.

Le eccellenze italiane a confronto

Due le tavole rotonde in programma, che offriranno spunti e testimonianze da protagonisti del sistema moda, design, manifattura e innovazione:

“Il Made in Italy che innova” (12:50 – 13:50), con la partecipazione di figure chiave come Antonio De Matteis (Presidente Pitti Immagine), Ennio Piccirillo (Bulgari), Francesco Grisi (EDI), Angelo Inglese , Emanuele Guido (Fiera Milano) e Amleto Picerno Ceraso (Medaarch).

“Territori e talento: innovazione e artigianato a Napoli” (15:00 – 16:00), in cui il dialogo si sposterà su realtà locali che rappresentano l’eccellenza partenopea: Vincenzo Capuano, Damiano Annunziato, Valter Luca De Bartolomeis, Roberto De Laurentiis, Alessandro Pellone e Roberto Liberti.

Dalle ore 11:00 alle 17:30, i laboratori della CTE “Infiniti Mondi” saranno visitabili grazie a un Open Day con dimostrazioni e attività interattive curate dai team operativi. Un’occasione unica per esplorare da vicino le potenzialità delle nuove tecnologie applicate al mondo dell’artigianato e dell’impresa culturale.

Il progetto “Infiniti Mondi” rappresenta un investimento sulla città e sulle sue energie migliori, in un luogo simbolico come il Real Albergo dei Poveri, che si rigenera come centro pulsante di innovazione. Tra heritage e futuro, Napoli si propone come laboratorio nazionale per un nuovo Made in Italy, capace di integrare memoria e visione, tradizione e sperimentazione.

Una sfida aperta al futuro, che parte – non a caso – dalla capitale del Sud.