Nasce la biblioteca murale digitale per i giovani di Napoli

«L’Aula Matilde Serao della sede centrale dell’Università Parthenope ha ospitato l’avvio di ‘Storie d’aMARE’, un ciclo di laboratori di scrittura creativa rivolto agli alunni degli Istituti Superiori. Una cinquantina di giovani studenti sono stati accolti dalla Direttrice della Biblioteca, la dott. Rosa Maiello, che ha portato i saluti del Pro Rettore alla Terza Missione Prof. Renato Passaro, e dal presidente dell’Associazione Leggere per… Silvia Campanile, che hanno illustrato le finalità dell’iniziativa. A seguire, lo scrittore Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli hanno condotto il primo laboratorio, stimolando i ragazzi a produrre storie e racconti attorno ai temi del ‘mare dentro’ delle proprie emozioni. ‘Storie d’aMARE’ consiste nella realizzazione di una biblioteca murale digitale, un vero e proprio poster nel quale saranno raccolte tutte le opere di giovani autori delle scuole superiori che saranno liberamente scaricabili attraverso un QRcode. Il poster sarà affisso nelle biblioteche, nelle scuole ed in altri luoghi pubblici, per rendere queste opere il più possibile fruibili dal pubblico. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Biblio Young Napoli. Un mare di sentimenti’ vincitore del bando ‘Giovani in Biblioteca’ promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è curata dall’Associazione ‘Leggere per…’. La del progetto è quella di avvicinare le giovani generazioni al mondo delle biblioteche ed alle iniziative culturali ad esso correlate. Sempre nell’ambito del progetto, sono anche aperte le iscrizioni al ciclo di seminari e laboratori in Biblioteca su editoria e scrittura creativa a cura dell’Associazione IoCiSto, che si terranno da novembre a marzo nella sede della biblioteca dell’Ateneo. I partecipanti conosceranno le caratteristiche della filiera del libro e con l’aiuto di esperti impareranno le tecniche di stesura di testi letterari. I testi prodotti saranno poi raccolti e pubblicati in un volume nelle edizioni Guida. L’iniziativa è aperta, oltre che agli studenti dell’Ateneo, a giovani tra i 16 ei 30 anni residenti a Napoli . Saranno ammessi fino a 35 partecipanti. Per iscriversi o per ricevere informazioni su questa e altre attività progettuali: byn@uniparthenope.it