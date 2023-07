Nasce la Fondazione Its Capodimonte Ma.De. Academy, domani la presentazione a Palazzo Santa Lucia

Domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 15, presso la sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sarà presentata la Fondazione ITS Capodimonte Ma.De. Academy, un istituto tecnologico superiore che avrà sede a Capodimonte e proporrà dal prossimo anno accademico tre corsi biennali post diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello.

Interverranno il presidente Vincenzo De Luca, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, presidente della Fondazione ITS, e il dirigente dell’Istituto ad indirizzo raro “Giovanni Caselli” Valter Luca De Bartolomeis, direttore dell’Its.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per illustrare le altre iniziative culturali in programma presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, realizzate con il sostegno della Regione Campania.