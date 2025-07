Nasce la Juventus Academy Nuova Tor Tre Teste: collaborazione strategica per il calcio giovanile a Roma

La G.S.D. Nuova Tor Tre Teste e Juventus Football Club annunciano l’inizio di una nuova e prestigiosa collaborazione. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, la società romana entrerà ufficialmente a far parte del programma Juventus Academy, dando vita a un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d’Italia e una delle realtà più affermate nel panorama del calcio giovanile nazionale.

Questo accordo strategico designa la Nuova Tor Tre Teste come un punto di riferimento ufficiale della Juventus sul territorio capitolino. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza, selezionati meticolosamente in base a una serie di parametri sportivi, strutturali e valoriali. L’obiettivo primario è quello di esportare e applicare il celebre Metodo Juventus, un modello di allenamento e crescita integrato che va oltre il campo di gioco.

La partnership prevede un percorso strutturato che include condivisione delle metodologie, formazione continua dei tecnici, visite periodiche dello staff Juventus. La collaborazione mira a formare calciatori completi, educando i giovani atleti ai valori fondamentali dello sport come il rispetto, il sacrificio, la disciplina e il lavoro di squadra, portando la professionalità e la mentalità vincente della Juventus direttamente nel cuore di Roma.

G.S.D. Nuova Tor Tre Teste

Storica società calcistica con sede a Roma, la G.S.D. Nuova Tor Tre Teste è da sempre un punto di riferimento per il calcio giovanile nel Lazio e in Italia. Riconosciuta per la qualità del suo settore giovanile, ha contribuito alla formazione di numerosi talenti che hanno raggiunto il calcio professionistico.

Juventus Academy

Il progetto Juventus Academy ha l’obiettivo di sviluppare il calcio giovanile portando i metodi e i valori di Juventus nel mondo. Attraverso una rete globale di accademie e centri sportivi, offre a ragazzi e ragazze la possibilità di crescere e migliorare le proprie abilità tecniche e umane in un ambiente professionale e stimolante.