Nasce l’Accademy medico-sanitario della Global Biomedical Service

La GBS Academy 3.0 rappresenta una innovativa piattaforma indirizzata alla formazione medico-sanitario essenziale per ampliare le conoscenze e le competenze in un comparto in costante evoluzione.

Il nuovo sistema di formazione è stato accolto con motivata soddisfazione nel corso della presentazione-lancio avvenuta presso la sede operativa della Global Biomedical Service.

Un’occasione che ha richiamato molti addetti del settore che hanno arricchito l’incontro attraverso un fattivo confronto finalizzato ad evidenziare la necessità e l’importanza di servirsi di innovativi sistemi finalizzati ad accrescere le opportunità di formazione per quanti operano in un comparto che richiede energie e risorse per fronteggiare le costanti novità che si presentano in ambito scientifico.

“Credo che potenziare la formazione medico-sanitaria attraverso la collaborazione attiva tra aziende come GBS, società scientifiche e altre aziende del settore sia fondamentale per offrire ai professionisti medici e non solo una formazione altamente specializzata che ha come unico scopo quello di migliorare la qualità del livello assistenziale, soprattutto in diagnostica per immagini. Il nostro obiettivo è condividere spazi, tecnologie all’avanguardia, competenze e professionalità, a scopo didattico, associando alle sessioni frontali in aula quelle di hands-on sia sui nostri sistemi, disponibili all’ interno delle sale test, che su altri dispositivi medici forniti dalle aziende partner del progetto. – continua il CEO di GBS – È un nuovo modo di concepire la formazione medica professionale che, grazie alle simulazioni di particolari esami o procedure mediche, permette di ridurre notevolmente i margini di errore e aumenta la possibilità di individuazione precoce delle patologie. Ciò significa salvare vite umane”. La nuova rete per la formazione professionale GBS Academy vanta la collaborazione con aziende altamente specializzate come la Simulkare: azienda leader nella simulazione medica avanzata per la formazione, con sede in Emilia-Romagna. Grazie al loro “paziente digitale” e ai “simulatori di paziente” Simulkare fornisce ai discenti la possibilità di effettuare prove pratiche di tecniche diagnostiche e terapeutiche riproducendo fedelmente le diverse situazioni cliniche che gli operatori medici e sanitari si trovano a gestire quotidianamente. Un altro importante contributo in questo progetto è fornito dall’azienda dbmed, piattaforma online che oltre a garantire lo scambio rapido e sicuro di contenuti scientifici tra professionisti iscritti e aziende del settore medico-sanitario, gestisce tutta la pianificazione dell’educazione formativa in medicina (ECM).