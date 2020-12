Nasce l’Albo consolare per la gestione degli eventi

Si rende noto sul sito dell’Ambasciata italiana in Lussemburgo , di cui l’Ambasciatore Diego Brasioli, che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017 – che ha delineato un sistema integrato della formazione italiana nel mondo, comprensivo di scuole statali, scuole paritarie, scuole non paritarie, scuole straniere in cui si insegna italiano, corsi di lingua e cultura e lettorati – ha reso necessaria una complessa azione di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, che ha riguardato, tra l’altro, i contributi ministeriali destinati ai corsi di lingua e cultura italiana e altre attività di promozione linguistica degli “enti gestori”. Nella nuova circolare ministeriale (n. 3/2020), l’accento non viene più posto sulle attività di carattere assistenziale ma su quelle di natura promozionale (di qui anche la nuova denominazione di “enti gestori/promotori” in luogo di “gestori”). Le attività che possono essere oggetto di contributo ministeriale attengono ai segmenti scolastici sino alla secondaria di secondo grado, superando cosi il “confine” della scuola media inferiore. Uno degli elementi qualificanti della nuova normativa è costituita dalla previsione di un ALBO CONSOLARE in cui siano ricompresi gli enti gestori/promotori operanti in ciascuna circoscrizione. L’Albo, che prevede la possibilità di ingresso ma anche di uscita, avrà in primo luogo una funzione di mappatura degli enti coinvolti in attività di promozione e diffusione della lingua italiana all’estero che siano, al tempo stesso, interessati a svolgere attività previste dalla circolare n. 3/2020. Allo stesso tempo, l’iscrizione all’Albo (che ha una durata limitata a 4 anni) non implica, in automatico, la ricezione di un contributo MAECI a valere sul cap. 3153: rimarranno indispensabili a tal fine lapresentazione di un progetto da parte dell’ente e la positiva valutazione dello stesso da parte delle differenti istanze coinvolte (eventuale dirigente scolastico, ufficio consolare competente, Ambasciata, Ufficio ministeriale) .Dal momento che la scadenza per la presentazione dell’istanza di contributo per l’a.s. 2021/2022 è fissata al 1 marzo 2021, si rende noto che dal 17 novembre 2020 al 29 gennaio 2021 sarà possibile richiedere l’iscrizione all’albo consolare degli enti gestori/promotori di questa Ambasciata, utilizzando questo MODULO da inviare, unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo: cons olare.lux@esteri.it L’ Ambasciata d’Italia in Lussemburgo predisporrà un apposito registro cartaceo e informatico, di pari strutturazione e contenuto, nel quale verranno registrati gli elementi qualificanti il singolo Ente, provvedendo all’emanazione del decreto istitutivo dell’Albo in parola autorizzandone l’uso, nonché a pubblicizzarlo adeguatamente con un apposito Avviso su questo sito web e in bacheca consolare. Sarà indicata nel dettaglio agli enti gestori/promotori iscritti all’albo consolare anche la procedura in merito alla concessione dei contributi ministeriali a sostegno dei progetti previsti dalla Circolare MAECI n. 3/2020.