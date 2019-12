Nasce l’associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli. Alfredo Guardiano alla presidenza

È nata l’associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli. A presiederla il magistrato Alfredo Guardiano. Tra i soci fondatori figurano liberi professionisti, professori universitari ed esponenti del mondo imprenditoriale. In programma numerose iniziative finalizzate alla promozione culturale del territorio e alla valorizzazione dell’archivio storico della Fondazione Banco di Napoli.

Secondo statuto, l’associazione opera per il perseguimento – senza scopo di lucro – di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a sostegno e in coordinamento con le attività della Fondazione Banco di Napoli, finalizzate all’attivazione di processi generativi nelle comunità di riferimento, alla divulgazione di rilevanti contenuti culturali, storici, artistici, giuridici e scientifici, alla solidarietà sociale, alla sperimentazione culturale nonché all’innovazione sociale.

“Occorre lavorare alla ricostruzione di una prospettiva di senso per la nostra comunità attraverso la diffusione di un sapere non meramente accademico, ma fortemente proteso a cogliere e a sviluppare le istanze di rinnovamento che agitano la società. Un percorso di ricostituzione della communitas, incentrato sulla riappropriazione di significato parole-chiave come Diritto, Giustizia, Economia, Politica, Morale, Cultura, Legalità, Ambiente, Solidarietà in grado di attuare in concreto i principi della Società aperta”, ha spiegato il presidente Guardiano.