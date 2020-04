Nasce “LinguApp”, contro le malattie odontostomacologiche

“Linguapp” è una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo per il pre-triage per pazienti di malattie odontostomatologiche che manifestano patologie della mucosa orale, della lingua, delle guance, del palato, delle gengive e del pavimento della bocca.

Il dispositivo, si legge in una nota dell’Ateneo, non ha finalità di conferma diagnostica, che rimane esclusivamente ad appannaggio dell’esame obiettivo e della visita strumentale in presenza, ma consente, in questo periodo di quarantena, di iniziare un percorso diagnostico in linea con tutte le indicazioni e direttive di Organismi Accademici, Scientifici e Sanitari, che tendono a limitare le visite odontoiatriche in presenza alle condizioni di urgenza e di assoluta indifferibilità, visto l’elevato rischio di contagio virale, per propagazione aerea, che le procedure odontoiatriche hanno insite nella loro specificità.

Infatti, prosegue la nota, una recente comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadisce che durante l’emergenza epidemiologica da Covid19 resta ferma l’indicazione deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze indifferibili e che sono significativi il consulto a distanza, il video-consulto e le consulenze specialistiche telefoniche.

Tramite “Linguapp”, evidenzia la nota dell’Ateneo palermitano, il paziente descriverà i propri sintomi in modo semplice sul cellulare o tablet, effettuerà alcune fotografie e invierà i dati direttamente a un team di specialisti che valuterà l’effettivo bisogno di indirizzare il paziente presso l’ambulatorio di Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario di Palermo o altro centro di alta specializzazione in Italia.

L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture mediche durante questo periodo di emergenza.

“‘Linguapp’ – sottolinea la nota – sarà indirizzata successivamente ai medici di base, agli odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario più specifico per la collaborazione dei vari specialisti di branca. Ciò costituisce un punto di forza rispetto ad altre analoghe applicazioni attualmente disponibili”.

“Linguapp”, conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti UniPa: Pietro Messina e Alessandro Scardina del Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e Cesare Valenti del Dipartimento di Matematica e Informatica; si avvale del contributo di professionisti come l’odontoiatra Christian Lombardo e l’informatico Antonino Tocco, nonché di studenti del Corso di Laurea in Informatica, Matia Fazio, Giuseppe Marino e Francesco Torregrossa.

