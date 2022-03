Nasce Microsoft for Startups founders hub, la piattaforma pensata per sostenere i nuovi imprenditori

nOggi Microsoft ha annunciato di Microsoft for Startups Founders Hub. “Nuova piattaforma – si legge in una nota – pensata per sostenere i nuovi imprenditori a realizzare la propria idea di business, trasformandoli in veri e propri Founder e aiutarli ad affrontare le sfide più comuni per le startup”.

A cosa serve

La piattaforma consente di “rendere disponibile l’innovazione a tutti, eliminando le tradizionali barriere di ingresso come ad esempio i requisiti per attrarre venture capital o la validazione di una terza parte, per dare a ogni Founder le stesse possibilità indipendentemente dal suo background; offrire maggiori vantaggi tecnologici: grazie all’accesso gratuito a GitHub e Microsoft Cloud e altri vantaggi da sbloccare nel tempo, la piattaforma vuole velocizzare il ciclo di sviluppo delle startup, dando loro supporto per quelle necessità tipiche delle nuove realtà imprenditoriali, collaborando con aziende innovative come OpenAI, leader mondiale nella ricerca e implementazione dell’AI, che ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale come GPT-3 e Codex, capaci di fornire vantaggi esclusivi alle startup; accedere a programmi di mentoring, offrendo la possibilità di connettersi con esperti del settore e seguire training formativi incentrati sull’avvio e la rapida innovazione delle startup