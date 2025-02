Nasce Nap Napoli Arts Performing: la nuova scuola campana delle arti performative

Ispirata alla Juilliard School di New York, nasce Nap Napoli Arts Performing, la Scuola campana delle Arti performative con laboratori e masterclass in diverse discipline dello spettacolo. Il progetto, programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi Regione Campania e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) attraverso Scabec, sarà presentato alla stampa domani, alle 12, nella chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, da Carlo Morelli, presidente dell’associazione culturale Ad Alta Voce ETS e direttore artistico NAP NAPOLI Arts Performing; Gianni Simioli, speaker radiofonico, direttore artistico di rassegne musicali e talent scout; Daniele Gramiccia, produttore cinematografico; Vittorio Sodano, make up artist & special effects designer, due volte nomination all’Oscar per i film “Apocalypto” di Mel Gibson e “Il divo” di Paolo Sorrentino.