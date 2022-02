Nasce Oil (Open Innovation Library), la biblioteca on-line di Fondirigenti

Da oggi la cultura manageriale ha uno spazio in più. Nasce Oil (Open Innovation Library), per mettere a fattor comune ricerche ed esperienze di successo. Oil è la nuova biblioteca on-line di Fondirigenti dedicata alla formazione e alle competenze del management. Innovazione, sostenibilità, lavoro agile e nuove modalità organizzative, internazionalizzazione, intelligenza artificiale e Blockchain, comunicazione e marketing, finanza innovativa, sono alcuni dei temi trattati all’interno della library. L’idea è quella di creare un modo nuovo di fare cultura d’impresa, dando vita a uno spazio virtuale dedicato alla managerialità e destinato allo studio, alla divulgazione e alla ricerca, accessibile a tutti, con una ricaduta positiva sull’intera comunità dei dirigenti e delle imprese. Oil mette in circolo il know-how di Fondirigenti e di quanti vorranno condividere con la Fondazione le proprie idee e progetti innovativi. Gli obiettivi di Oil sono di valorizzare e incentivare la diffusione di Know-How; coinvolgere e incrementare il livello di interattività con i principali stakeholder; diffondere e massimizzare la comunicazione e promozione della cultura manageriale; condividere e promuovere l’innovazione e la conoscenza di casi studio e buone pratiche già realizzate. Open Innovation Library si rivolge a tutti gli stakeholder (imprese, manager, centri di ricerca, università, business community) e ai destinatari delle attività di Fondirigenti. La library raccoglie sia tutti i contenuti di ricerca realizzati dal Fondo, sia progetti esterni condivisi dagli stakeholder e valutati positivamente dal nostro Comitato Scientifico. In un unico spazio digitale, l’Innovation Library raccoglie tutti i contenuti di ricerca realizzati da Fondirigenti e i report completi delle indagini, suddivisi per argomenti, con un motore di ricerca tematica.