Nasce “Percorso 27”: formazione e lavoro per ridurre la recidiva dopo il carcere

È stato presentato oggi, presso la Fondazione CRT, il progetto “Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo”, un’iniziativa biennale, scalabile e replicabile a livello nazionale, pensata per contrastare il fenomeno della recidiva e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo.

In Italia il tasso di recidiva tra le persone detenute si colloca mediamente tra il 60% e il 68%, ma scende drasticamente fino al 2% per chi svolge un’attività lavorativa, secondo i dati del progetto Recidiva Zero del Cnel. Numeri che spiegano perché lavoro e formazione siano considerati leve decisive nelle politiche di reinserimento.

Una rete di partner pubblici e privati

Il progetto è promosso e sostenuto dalla Fondazione CRT e si fonda su una rete articolata di partner. Con Voi APS è responsabile della gestione complessiva e dell’attuazione operativa delle attività. Robert F. Kennedy Human Rights Italia contribuisce alla valorizzazione dei percorsi formativi e alle attività di monitoraggio. La Fondazione Industriali di Cuneo supporta il coinvolgimento delle imprese e l’accompagnamento al lavoro.

Il Cnel realizza un rapporto annuale di analisi sui percorsi di inclusione socio-lavorativa nel sistema penitenziario piemontese, rafforzando la dimensione di policy e conoscenza del progetto. Sviluppo Lavoro Italia contribuisce al coinvolgimento delle realtà produttive del territorio, favorendo un matching mirato tra competenze, opportunità occupazionali e fabbisogni delle imprese. L’iniziativa è realizzata sotto l’egida del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Ispirazione storica e obiettivi concreti

Ispirato alla figura di Giulia di Barolo, protagonista a Torino di un’opera pionieristica a favore delle donne detenute e del loro reinserimento sociale, Percorso 27 punta a sostenere nuove prospettive di autonomia e inserimento lavorativo attraverso un insieme integrato di azioni di formazione, accompagnamento e accesso al lavoro, con l’obiettivo dichiarato di contribuire in modo concreto alla riduzione della recidiva.

Il progetto prende avvio con una sperimentazione presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e si sviluppa su un arco temporale di due anni. È previsto l’inserimento professionale di circa 60–80 beneficiari nel corso del biennio, con un impatto atteso che coinvolge anche famiglie e comunità di riferimento.

Le fasi operative del progetto

Percorso 27 si articola in più fasi. La prima prevede una profilazione clinica, attitudinale e professionale per individuare bisogni, competenze e aspirazioni dei partecipanti e costruire percorsi personalizzati. La seconda fase offre una formazione multidisciplinare, che combina supporto psicologico, educazione finanziaria, alfabetizzazione linguistica e formazione tecnica e professionalizzante, per sviluppare competenze trasversali e professionali.

La terza fase accompagna l’inserimento lavorativo, grazie al coinvolgimento di imprese e agenzie per il lavoro e a un’attività di mediazione tra domanda e offerta. L’intero percorso è seguito da un sistema di monitoraggio e valutazione, che misura l’efficacia degli interventi e l’impatto generato, inclusa la riduzione del rischio di recidiva.

Brunetta: Unire sicurezza e dignità

Renato Brunetta, presidente del Cnel, ha sottolineato il valore sistemico dell’iniziativa: “Il progetto Recidiva Zero, portato avanti dal Cnel insieme al Ministero della Giustizia, ha l’ambizione di promuovere attività concrete che favoriscano lavoro e formazione in carcere e fuori dal carcere. In Italia chi esce dal carcere ha il 70% di probabilità di ritornarci. La sfida è abbattere o azzerare questa percentuale, mettendo insieme sicurezza e dignità e rendendo effettiva la finalità rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione”.

Poggi: Solo alleanze solide generano inclusione

Per Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, “Percorso 27 è una sfida che nasce dalla convinzione che il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con un trascorso detentivo richieda interventi strutturati e condivisi”. Un impegno che si inserisce in un percorso più ampio della Fondazione CRT, che attraverso il progetto Diderot promuove un’offerta didattica innovativa rivolta anche alle persone in stato di detenzione, con particolare attenzione ai minori.

Delmastro: Il lavoro è la via maestra

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha ribadito la centralità del lavoro nel trattamento penitenziario: “Solo attraverso il lavoro la persona riassume dignità e costruisce un futuro spendibile fuori dagli istituti. Il paradigma della nostra amministrazione è chiaro: lavoro, lavoro, lavoro”.

Nicastro: Inclusione come scelta strategica

Secondo Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, il protocollo quadro con la Fondazione CRT avvia in Piemonte una collaborazione strutturata per rafforzare la filiera formazione-lavoro-inclusione, dimostrando che l’integrazione delle persone a rischio di marginalizzazione non è solo una responsabilità sociale, ma una scelta strategica per sicurezza, coesione e sviluppo del Paese.

Protocolli e confronto istituzionale

Prima dell’apertura dei lavori si è svolta la firma ufficiale dei Protocolli di intesa tra la Fondazione CRT e il Cnel e tra la Fondazione CRT e Sviluppo Lavoro Italia. Ad aprire l’incontro è stato Claudio Albanese, vicepresidente della Fondazione CRT. Sono seguiti gli interventi istituzionali e la presentazione dettagliata del progetto, con il contributo di rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale e dell’amministrazione penitenziaria.

La seconda parte dell’incontro ha affrontato il tema “Territori che includono: lavoro, politiche attive e sicurezza sociale”, con gli interventi della vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e della vicesindaca di Torino Michela Favaro. Le conclusioni sono state affidate ad Anna Maria Poggi.