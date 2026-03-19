Nasce “PerDirtiChe”, il nuovo brand di Lucebianca, azienda produttrice di LeBebé

Experience nella location di Tenuta Nunziata per la presentazione del brand

Il brand di gioielli PerDirtiChe ha scelto un modo intimo e differente per presentarsi al mondo dell’online, organizzando un’experience esclusiva nella suggestiva cornice di Tenuta Nunziata, in Campania, terra da cui il progetto è partito. Un evento pensato non come una semplice presentazione, ma come un momento di condivisione, reso ancora più speciale dall’accoglienza di Mariana e Umberto Verde, che hanno fatto da padroni di casa.

All’evento hanno partecipato l’attore Michelangelo Tommaso, le influencer Federica e Francesca Esposito, Paola Torrente e Maria Ludovica Cappello, coinvolti in una giornata costruita per far conoscere da vicino l’anima del brand.

La giornata è iniziata alle 11 con l’arrivo degli ospiti, accolti da un drink di benvenuto e immersi fin da subito in un’atmosfera calda e conviviale. La visita al frantoio della tenuta, dove viene prodotto l’olio, ha introdotto un racconto fatto di tradizione e autenticità, seguito da un pranzo pensato come vero momento esperienziale: una tavola allestita nei colori del brand, curata nei minimi dettagli, con tovaglioli ricamati e segnaposto personalizzati, insieme a un olio della tenuta dedicato a ciascun ospite.

Un momento particolarmente significativo è stato quello della dedica, in cui ciascuno ha potuto scrivere la propria frase “PerDirtiChe”, dando un significato personale al gioiello.

Nel corso della giornata, ogni ospite ha indossato un gioiello PerDirtiChe, trasformando l’esperienza in qualcosa di ancora più personale. A seguire, una masterclass ha coinvolto tutti gli ospiti in un’attività di condivisione, durante la quale, in un’area dedicata all’orafo dell’azienda, hanno potuto assistere alla saldatura dei gioielli e ai vari processi di creazione. Infine, nel pomeriggio si sono spostati in cucina per preparare un dolce agli agrumi insieme allo chef, che hanno poi gustato tra chiacchiere e sorrisi.

Storia di PerDirtiChe

Lucebianca, azienda produttrice del brand LeBebé, lancia ufficialmente la sua nuova linea di gioielli “PerDirtiChe”, presentata per la prima volta il 9 settembre 2025. Un progetto pensato per introdurre sul mercato un gioiello che diventa dedica e racconta i legami attraverso un gesto.

Mentre LeBebé sono dedicate esclusivamente alla maternità, questo nuovo brand non è legato a un ruolo specifico, come quello dell’essere mamma, ma ai momenti importanti della donna e alle relazioni che la accompagnano. Ciò che non cambia è la visione aziendale, quella di vedere il gioiello come simbolo di emozione, relazione e significato profondo.

I gioielli raccontano tre forme di amore: l’amore per se stesse, l’amore familiare, l’amore di coppia, e si rivolgono a un pubblico più ampio e trasversale. Il nome “PerDirtiChe” è una frase aperta, sospesa, che funziona come una dedica che precede il regalo. È l’inizio di una frase che ognuno può completare con il proprio sentimento: “Per dirti che ti amo”, “Per dirti che ti voglio bene”, “Per dirti che ci sono”.

Tutti i gioielli “PerDirtiChe” sono realizzati in oro 18 carati e impreziositi da diamanti naturali. Ogni creazione è riconoscibile grazie a un dettaglio: all’interno dell’incastonatura delle pietre è presente un piccolo cuore, segno identitario del brand e simbolo dell’amore che ogni gioiello rappresenta.

Un altro elemento che caratterizza il brand è il packaging. Al posto del classico astuccio, ogni gioiello è confezionato all’interno di un portagioie in ecopelle, dotato di specchietto interno. In questo modo, chi acquista un prodotto è come se ricevesse un regalo in omaggio, un oggetto da tenere sul comodino, da portare in viaggio, da utilizzare per custodire il gioiello anche quando non viene indossato.

Con una rete di punti vendita in tutta Italia, Lucebianca consolida così la propria presenza sul territorio e amplia la propria offerta con una proposta dal forte potenziale emozionale e commerciale.

“PerDirtiChe” non è solo un oggetto prezioso, ma un gesto che diventa dedica.