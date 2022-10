Nasce Plart Vision, il museo dove l’arte e il design incontrano la tecnologia

Nasce “Plart Vision”, uno spazio global/local dove l’arte e il design incontrano la tecnologia, disegnando grandi scenari lungo 100 mq di immagini in alta definizione, che sarà presentato, in anteprima per la stampa, domani (venerdì 7 ottobre) alle ore 11 al Museo Plart di Napoli (in via Giuseppe Martucci n° 48).

La nuova installazione multimediale, che arricchisce l’offerta espositiva del Museo Plart, è stata realizzata con il contributo della Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ed è una produzione di Capware Lab, azienda campana che rappresenta un’eccellenza nel campo delle tecnologie digitali applicate alla Cultura.

Oggetto del primo straordinario viaggio immersivo proposto da Plart Vision è “Il secolo della plastica”, un racconto avvolgente che ricostruisce la grande avventura dell’invenzione della plastica. Entrando nella galleria multimediale del Plart, il visitatore si ritrova al centro di un flusso di immagini, suoni e testi suggestivamente combinati insieme per comunicare contenuti culturali e forti emozioni. A partire dalla scintilla luminosa che dà inizio al percorso.