Nasce Poliorama: la Rivista Digitale ideata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini per scoprire l’Ottocento musicale napoletano

Sabato 22 febbraio, alle 18, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, la Fondazione Pietà de’ Turchini presenterà Poliorama, un nuovo progetto editoriale nato in collaborazione con l’associazione Mezzogiorno Musicale. Poliorama è una rivista digitale di musicologia open access, annuale, che ha l’obiettivo di esplorare il panorama culturale e musicale del Sud Italia, con un’attenzione particolare all’Ottocento meno conosciuto. Interverranno alla presentazione Mariafederica Castaldo, presidente e direttore artistico Fondazione Pietà de’ Turchini, Paologiovanni Maione, direttore scientifico, Stefano Valanzuolo, giornalista e critico musicale, Sara Amoresano e Lorenzo Corrado, redattori della rivista.

A seguire, sempre nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, alle ore 19.00, la straordinaria presenza di Francesco Nicolosi che si esibirà al pianoforte in L’800 pianistico napoletano.

Biglietti disponibili in sede e prevendita. Info: www.turchini.it | segreteria@turchini.it

La creazione di una rivista segna un nuovo e importante capitolo per la Fondazione Pietà de’ Turchini, che vanta oltre venticinque anni di impegno nel panorama internazionale della musicologia. Questo progetto è stato possibile grazie alla determinazione e al contributo dei musicologi Sara Amoresano e Lorenzo Corrado, sotto la scrupolosa direzione scientifica di Paologiovanni Maione, che ha accompagnato sin dall’inizio le iniziative scientifiche e musicali della Fondazione.

“Con grande entusiasmo e spirito di innovazione, inauguriamo Poliorama, consapevoli dell’importante responsabilità che ci lega alla tradizione del suo storico predecessore, Poliorama Pittoresco, fondato nel 1836 da Filippo Cirelli”, afferma Mariafederica Castaldo, presidente della Fondazione.

Il numero 0, presentato in questa occasione, include contributi che partono dalla carriera del primo mimo del Teatro di San Carlo e si estendono a temi affascinanti, come le illustrazioni periodiche, figure femminili rilevanti del Risorgimento napoletano, e il repertorio inedito delle musiche da salotto del compositore Vincenzo De Meglio, fino ad arrivare a documenti inediti legati alla figura di Franco Alfano.

Il Poliorama fondato da Cirelli ebbe un impatto significativo sulla scena musicale e culturale napoletana e italiana, promuovendo una cultura musicale consapevole. Le Edizioni Turchini continuano questo impegno, stimolando il dialogo tra esperti di vari ambiti con Napoli come centro di riferimento culturale e musicale. La rivista oggi, si concentra sull’Ottocento napoletano, ritenuto un periodo complesso e poco esplorato, che unisce l’eredità barocca con le innovazioni di un’epoca di grandi trasformazioni. La scelta del formato digitale mira a rendere i contenuti facilmente accessibili e a favorire una maggiore diffusione delle conoscenze.

Poliorama è consultabile sul sito della Fondazione o cliccando direttamente a questo link https://Poliorama.turchini.it

Francesco Nicolosi

Francesco Nicolosi, pianista e docente, si è affermato come uno dei principali esponenti della scuola pianistica napoletana. La sua carriera internazionale è decollata nel 1980, vincendo il Concorso Internazionale di Ginevra. Ha suonato nelle principali sale da concerto del mondo e ha partecipato a rinomati festival musicali. Ha inciso per etichette come Nuova Era e Naxos, ottenendo recensioni entusiaste. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Bellini d’oro e il Premio Rachmaninov. Nicolosi è anche docente universitario, dirige masterclass, e ricopre ruoli di leadership artistica, come Presidente e Direttore Artistico del Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg. Ha diretto importanti festival musicali e, dal 2015 al 2019, è stato Direttore Artistico del Teatro Massimo di Catania. Attualmente presiede la Commissione Consultiva Musica del Ministero della Cultura italiano.

L’800 pianistico napoletano

Programma

Sigismund Thalberg

dall’ “Art du Chant appliquè au piano” op. 70

Quatuor da I Puritani di Bellini

Beniamino Cesi

Melodia

Costantino Palumbo

Canzone

Sigismund Thalberg

dalle “Les Soirees de Pausilippe” op. 75

Pensées Musicales n. 4 in re magg

Ernest Coop

Dolcezza Fugace e Meteora

Giuseppe Martucci

Notturno in sol b magg op. 70 n.1

Sigismund Thalberg

Souvenir di Un Ballo in Maschera di Verdi op. 81