Nasce Sbarro Italia, polo hi tech di 12 mila mq in Piemonte. Giordano: Faremo rientrare tanti nostri cervelli

La Sbarro Health Organization (SHRO), centro di eccellenza mondiale per la ricerca sui tumori con sede a Philadelphia negli Usa, realizzerà in Piemonte la sua prima base scientifica italiana: un polo tecnologico di circa 12 mila quadrati che avrà sede a Candiolo, in provincia di Torino, e sarà coordinato da SHRO assieme all’azienda Rigenera HBW. “Prende così corpo – si legge in una nota – il progetto fortemente voluto dal presidente Antonio Giordano, dal vicepresidente Giancarlo Arra e dal direttore Antonio Graziano: portare nel nostro Paese il patrimonio della ricerca scientifica che a Filadefia è diventata un’eccellenza mondiale”.

Nel Consiglio della Sbarro Health Organization Italia (costituitasi presso il notaio Gallo Orsi) siedono con il presidente Antonio Giordano e il vice presidente Giancarlo Arra, Antonio Graziano, Riccardo d’Aquino, Massimo Petrone, Giuseppe Petrella, Antonio Giacomini.

Tra gli obiettivi di SHRO Italia “quello non solo di dare spazio a giovani ricercatori ma di far rientrare anche tanti cervelli che in questi anni sono dovuti andare all’estero”. “Grazie al lavoro di SHRO – ha spiegato Giordano in occasione del Gala della ricerca svoltosi recentemente a Vico Equense -, più di 600 giovani, quasi tutti di nazionalità italiana, oggi ricoprono ruoli importanti nel mondo dell’Health o hanno beneficiato di una borsa di studio che permette loro di affacciarsi al mondo della ricerca negli Stati Uniti. Un’occasione unica per apprendere le tecniche più moderne e utilizzare strumenti all’avanguardia nella ricerca contro i tumori”.