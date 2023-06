Nasce un sindacato dei miliardari vittime del razzismo negli stadi. Ma quegl’insulti non sono offensivi

È come dare del cornuto all’arbitro o come imprecare “governo ladro” quando piove. Sono urla incivili di persone che sfogano la rabbia per la sconfitta. Razzismo è del politico che dà della scimmia a un nero. Quando un autista del bus non si ferma se in attesa c’è un emigrante di colore. Non è razzismo l’insulto a un campione. Anzi, è il riconoscimento della sua superiorità. Hanno diritto di lamentarsi i disoccupati, le donne violentate anche dalle istituzioni, i naufraghi che non vengono salvati, non a campioni miliardari.

È imploso il sottomarino scomparso con cinque persone a bordo, tra cui due miliardari. Trovati i resti

È subito imploso per l’enorme pressione appena raggiunta la profondità di 3800 metri. DisintegratiI i corpi degli occupanti. Il rischio era previsto. Tanto che tra le scartoffie da firmare c’era una liberatoria in caso di morte. Perché, allora, consentire una simile esperienza per vedere da vicino lo scafo affondato del Titanic? Tre erano i passeggeri paganti, 250mila dollari a persona, ma c’erano anche il pilota e un esperto. Si era sperato fino allo scadere delle 90 ore di riserva di ossigeno. Ma erano.già tutti morti per l’esplosione.

Eva Kaili, cinque mesi in galera, fa causa al’europarlamento che ha violato il suo diritto all’immunità

Transitavano trolley con milioni di euro in banconote per le case di Bruxelles. Arresti ed estradizioni di mogli e figlie di ex parlamentari. Uno scandalo internazionale su vasta scala. Il cervello, come spesso accade, era italiano. Dopo qualche mese non se ne parla più. Che potere il denaro. Mette a tacere tutto. Era una bolla di sapone. Ora saranno forse le istituzioni a pagare. L’ex vice presidente greca, infatti, denuncia il parlamento perché nessuno aveva il diritto di indagare. Se no, a che cosa serve l’immunità? Anche per rubare non visti.

La procura di Padova impugna gli atti di nascita di 33 bambini surrogati, avranno un genitore in meno

Quel comunista di sindaco li aveva considerati normali con due genitori come per chiunque. Era un atto illecito. I figli di coppie gay non ne hanno diritto. Si torna agli NN che erano stati aboliti perché discriminati. Si attribuiscono di nuovo le colpe agli innocenti. La maternità surrogata è reato universale ed è opinione che in molti condividiamo. Ma che c’entrano i bambini? Perché sono loro a subirne le conseguenze? È la nuova politica, un accanimento ideologico. Un tempo erano figli del peccato, ora, ancora peggio, di nessuno.

Meglio avere il padre povero perché i ricchi sono prepotenti e, talvolta, decidono della sorte del figlio

Era destinato a vivere da miliardario il diciannovenne pachistano morto assieme al padre e agli altri nella tragedia della miniatura di sottomarino. Lui non ci voleva andare. Vedere da vicino il relitto del Titanic in fondo all’oceano non era un’esperienza che lo attraeva. Anzi, era terrorizzato di immergersi nella profondità e nel buio del mare. Ma al giorno d’oggi ci sono ancora genitori che vogliono imporre la propria volontà ai figli. Souleiman ci andò come regalo per la festa del papà. Tutti quei soldi sono stati inutili, anzi mortali.

Lo hanno massacrato a calci e pugni mentre dormiva nella sua scatola di cartone, povero Frederick

Era sopravvissuto alla marcia nel deserto, ai lager dove era stato rinchiuso, alla traversata del Mediterraneo su un barcone stracolmo, per morire nel sonno per le botte di due vigliacchi di 16 anni, uno straniero come lui. È successo a Pomigliano d’Arco, dove un tempo ci si aiutava tra povera gente, non ci si divertiva a uccidere, né si era orgogliosi della viltà. Era gentile con tutti e tutti lo erano con lui. 42 anni, del Ghana, negli ultimi mesi aveva studiato e preso la licenza media per ambire a un’attività più dignitosa dell’elemosina.