Nasce una fondazione intitolata a Domenico, un comitato per la raccolta fondi

Domani la mamma di Domenico, Patrizia Mercolini, e il suo avvocato Francesco Petruzzi si recheranno, come annunciato ieri, da un notaio napoletano per costituire il comitato di raccolta fondi, primo passo per la nascita della fondazione intitolata al bambino. Lo conferma Petruzzi: “Saremo alle 12 dal notaio in via dei Mille a Napoli. La legge prevede che una fondazione possa nascere dopo aver raccolto almeno un capitale di 30mila euro e domani cominceremo questo percorso”. Scopo della fondazione, come anticipato ieri da Patrizia, sarà l’aiuto ai bambini in difficoltà mediche e alle vittime di malasanità.