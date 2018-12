Nasce il vicinato on line,una app risveglia i quartieri

Il vicino di casa diventa anche a portata di clic. Laddove la rete di quartiere, soprattutto nelle grandi città, tende materialmente a sgretolarsi, il web tenta di colmare il vuoto. Una nuova app, sbarcata dagli Stati Uniti anche in Italia, si propone di riorganizzare i rapporti di vicinato attraverso lo scambio e la condivisione delle informazioni. Il suo nome è Nextdoor e vi circolano tanto alert sulla sicurezza, quanto consigli su un “buon idraulico a cui rivolgersi”, un’affidabile baby sitter fino ad inviti alle iniziative nel circondario. Il nuovo social, che punta sul territorio, è stato fondato nel 2008 e lanciato negli Usa tre anni dopo; ora è diffuso anche in città come Londra, Parigi, Milano. Nella Capitale il lancio dell’iniziativa sta seguendo canali anche molto tradizionali: come gli avvisi lasciati nelle cassette della posta vicino a Piazza Lodi che esortano a connettersi (con tanto di codice già offerto) per trovare una babysitter di fiducia, mettere oggetti in vendita, organizzare progetti per la comunità. “Il nostro quartiere utilizza una app privata e gratuita che si chiama Nextdoor piazza Lodi per organizzare eventi, chiedere informazioni e condividere notizie importanti – recita il volantino -. E’ l’app del nostro vicinato che ci permette di dialogare facilmente tra vicini e sapere tutto cio’ che accade nel quartiere”. Se i “big” dei social network hanno scommesso sull’abbattimento delle barriere a livello mondiale, mettendo in contatto persone fisicamente anche lontanissime, questo nuovo social punta decisamente sul “local”: sull’utilità, molto concreta, di scambiarsi informazioni tra vicini di casa. Gli stessi che spesso, travolti tra impegni al lavoro e in famiglia, nelle grandi città, faticano anche solo a conoscersi. Stando ai numeri pubblicati sul suo profilo Facebook, Nextdoor al momento è diffusa in più di 200,000 quartieri nel mondo. E in Italia ha buone aspettative di riuscita: “Secondo una ricerca condotta da Research Now nel settembre 2018, il 67% degli italiani dichiara di avere già un buon rapporto con i propri vicini, mentre il 22% afferma di avere uno eccellente. La maggior parte degli italiani, l’82%, è interessata anche ad approfondire le relazioni con i vicini”, spiega sul blog uno dei fondatori della app, Nirav Tolia.