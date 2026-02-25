Nascono gli Sportelli Antiusura Irpinia-Sannio: doppio appuntamento il 26 febbraio a Benevento e Avellino

Due inaugurazioni, un’unica rete di protezione per famiglie e imprese delle aree interne. Giovedì 26 febbraio 2026 la Camera di Commercio Irpinia-Sannio presenta il nuovo Sportello Antiusura a presidio della Legalità con un doppio appuntamento: alle ore 10.30 a Benevento, nella sede della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, e alle ore 15.30 ad Avellino, nella sede dell’Ente camerale di Viale Cassitto 7. A entrambe le iniziative è stata confermata la presenza dei prefetti dei rispettivi territori.

Lo sportello nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Prefettura, Camera di Commercio e Finetica ETS: un modello operativo pensato per prevenire e contrastare usura e sovraindebitamento, offrendo ascolto, orientamento e assistenza specialistica a chi rischia di finire nella spirale della criminalità economica. La gestione tecnica sarà affidata a Finetica ETS, che metterà in campo esperti e consulenti per accompagnare utenti e operatori economici verso soluzioni concrete, anche attraverso educazione finanziaria e accesso agli strumenti di prevenzione.

Al centro c’è il valore strategico dell’iniziativa per lo sviluppo delle aree interne: dove la fragilità economica può trasformarsi più facilmente in isolamento, lo sportello punta a diventare un presidio stabile di prossimità, capace di intercettare il disagio prima che degeneri e di proteggere soprattutto commercianti e piccoli imprenditori, spesso spina dorsale dell’economia locale.

Il commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Girolamo Pettrone, rimarca la portata del progetto: “Nelle aree interne la tutela della legalità è anche una politica di sviluppo: significa difendere il lavoro di chi investe, tenere aperte le attività, preservare fiducia e coesione sociale”. E aggiunge: “Con questi sportelli costruiamo un punto di accesso semplice e competente: nessuno deve sentirsi solo davanti a difficoltà finanziarie che possono diventare terreno fertile per l’usura”.

La giornata del 26 febbraio – prima a Benevento e poi ad Avellino – vedrà inoltre la partecipazione di autorità civili, militari e religiose e dei rappresentanti delle categorie economiche, con l’obiettivo di rafforzare un fronte comune contro ogni forma di sopraffazione economica e di rendere più capillare l’informazione sugli strumenti di tutela a disposizione di cittadini e imprese.