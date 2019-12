Leonardo spinge sull’innovazione, laboratori da Genova a Napoli

Nasce in Italia una rete unica di laboratori, destinata a mettere il nostro Paese al passo con un’innovazione dalla crescita esponenziale: sono i Leonardo Labs, presentati oggi a Genova nella giornata degli Innovation Award 2019, l’iniziativa che la Leonardo dedica ai giovani ricercatori. “Il progresso avanza a ritmo imbarazzante” in un “mercato ipercompetitivo” e l’obiettivo dei Leonardo Labs è “diventare driver dell’innovazione nell’arco di 5-10 anni”, ha detto Roberto Cingolani nella sua prima uscita pubblica come Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, ruolo che riveste da pochi mesi. Big data, supercalcolo, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche sono le sfide che si preparano a raccogliere i laboratori che nei prossimi cinque anni sono previsti in tutta Italia, in prossimità con le sedi produttive della Leonardo, da Genova fino a Napoli. Grazie a essi giovani ricercatori di tutto il mondo potranno arrivare in Italia per lavorare con gli esperti delle divisioni produttive di Leonardo.