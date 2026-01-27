Nasello e sostegno ai pescatori: l’assessora regionale Zabatta apre il confronto sul Tavolo Azzurro

La Regione Campania avvia un confronto strutturato con il comparto ittico. L’assessora alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, titolare anche delle deleghe a Tutela degli animali, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, ha convocato il Tavolo Azzurro, organismo consultivo dedicato all’analisi delle principali criticità del settore.

Dialogo immediato con produttori e associazioni

“Rafforziamo da subito il dialogo con i produttori e con le associazioni – ha dichiarato l’assessora Zabatta – garantendo un’attuazione efficace delle misure del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) per dare risposte rapide e concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del mare. Partiamo da un dato importante: abbiamo speso tutto il fondo assegnato finora e lo abbiamo fatto bene”.

Il Tavolo Azzurro rappresenta lo spazio istituzionale in cui individuare priorità, criticità e opportunità di intervento per il settore. L’obiettivo è rafforzare il dialogo istituzionale e favorire soluzioni condivise, puntando a modelli di sviluppo sostenibili e innovativi.

Bando per il nasello, sostegno ai pescatori

Tra i temi affrontati durante la riunione, particolare attenzione è stata dedicata alla pesca del nasello. L’Assessorato ha predisposto risorse specifiche per sostenere i pescatori, che saranno disponibili attraverso la pubblicazione di un bando dedicato nei prossimi giorni.